https://ria.ru/20231018/dvzyai-1903577176.html

Совет Федерации рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 25 октября

Совет Федерации рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 25 октября - РИА Новости, 18.10.2023

Совет Федерации рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 25 октября

Совфед на пленарном заседании 25 октября рассмотрит закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), международный... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:48

2023-10-18T12:48

2023-10-18T13:10

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Совфед на пленарном заседании 25 октября рассмотрит закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), международный комитет обсудит этот вопрос 23 октября, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета СФ Владимир Джабаров.Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации договора."На пленарном заседании 25 октября Совет Федерации рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ", - сказал Джабаров.По его мнению, сенаторы "поддержат (документ), вопросов нет". По словам сенатора, 23 октября закон об отзыве ратификации договора обсудит международный комитет СФ, возможно, с участием МИД.Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231016/dvzyai-1903016577.html

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политика, россия, сша, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф, владимир джабаров