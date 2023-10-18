Совет Федерации рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 25 октября
Джабаров: СФ рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 25 октября
Здание Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Совфед на пленарном заседании 25 октября рассмотрит закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), международный комитет обсудит этот вопрос 23 октября, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета СФ Владимир Джабаров.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации договора.
"На пленарном заседании 25 октября Совет Федерации рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ", - сказал Джабаров.
По его мнению, сенаторы "поддержат (документ), вопросов нет". По словам сенатора, 23 октября закон об отзыве ратификации договора обсудит международный комитет СФ, возможно, с участием МИД.
Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.