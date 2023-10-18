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Совет Федерации рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 25 октября - РИА Новости, 18.10.2023
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12:48 18.10.2023 (обновлено: 13:10 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/dvzyai-1903577176.html
Совет Федерации рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 25 октября
Совет Федерации рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 25 октября - РИА Новости, 18.10.2023
Совет Федерации рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 25 октября
Совфед на пленарном заседании 25 октября рассмотрит закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), международный... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:48
2023-10-18T13:10
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Совфед на пленарном заседании 25 октября рассмотрит закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), международный комитет обсудит этот вопрос 23 октября, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета СФ Владимир Джабаров.Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации договора."На пленарном заседании 25 октября Совет Федерации рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ", - сказал Джабаров.По его мнению, сенаторы "поддержат (документ), вопросов нет". По словам сенатора, 23 октября закон об отзыве ратификации договора обсудит международный комитет СФ, возможно, с участием МИД.Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
https://ria.ru/20231016/dvzyai-1903016577.html
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политика, россия, сша, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф, владимир джабаров
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Владимир Джабаров
Совет Федерации рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 25 октября

Джабаров: СФ рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 25 октября

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Совфед на пленарном заседании 25 октября рассмотрит закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), международный комитет обсудит этот вопрос 23 октября, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета СФ Владимир Джабаров.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации договора.
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
16 октября, 11:44
"На пленарном заседании 25 октября Совет Федерации рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ", - сказал Джабаров.
По его мнению, сенаторы "поддержат (документ), вопросов нет". По словам сенатора, 23 октября закон об отзыве ратификации договора обсудит международный комитет СФ, возможно, с участием МИД.
Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
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