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Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 18.10.2023
Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:29
2023-10-18T12:29
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Инициативу внесли в парламент 13 октября. Отменяется первая статья действующего закона, в которой предлагается ратифицировать соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.К ДВЗЯИ присоединились 187 государств, при этом ратифицировали его 178 стран-участниц. Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, Китай, Израиль, до сих пор этого не сделали, в отличие от России, которая ратифицировала договор в 2000-м. В то же время государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить такие испытания.Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
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госдума рф, россия, сша, вячеслав володин, владимир путин
Госдума РФ, Россия, США, Вячеслав Володин, Владимир Путин
Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон
о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Инициативу внесли в парламент 13 октября. Отменяется первая статья действующего закона, в которой предлагается ратифицировать соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.
К ДВЗЯИ присоединились 187 государств, при этом ратифицировали его 178 стран-участниц. Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, Китай, Израиль, до сих пор этого не сделали, в отличие от России, которая ратифицировала договор в 2000-м.
В то же время государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить такие испытания.
Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков
отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
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