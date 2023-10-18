https://ria.ru/20231018/dvzyai-1903567924.html

Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 18.10.2023

Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:29

2023-10-18T12:29

2023-10-18T12:51

госдума рф

россия

сша

вячеслав володин

владимир путин

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Инициативу внесли в парламент 13 октября. Отменяется первая статья действующего закона, в которой предлагается ратифицировать соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.К ДВЗЯИ присоединились 187 государств, при этом ратифицировали его 178 стран-участниц. Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, Китай, Израиль, до сих пор этого не сделали, в отличие от России, которая ратифицировала договор в 2000-м. В то же время государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить такие испытания.Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231017/politika-1903061925.html

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госдума рф, россия, сша, вячеслав володин, владимир путин