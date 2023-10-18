https://ria.ru/20231018/dvzyai-1903564216.html
Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ во втором чтении
Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ во втором чтении - РИА Новости, 18.10.2023
Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ во втором чтении
Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:23
2023-10-18T12:23
2023-10-18T12:26
госдума рф
россия
сша
вячеслав володин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подготовлен по поручению спикера ГД Вячеслава Володина на заседании комитета Госдумы по международным делам и внесен в Государственную думу 13 октября. Проект предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США
https://ria.ru/20231017/politika-1903061925.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7d79508b6087e2f5685b195dc18f649e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, сша, вячеслав володин, владимир путин
Госдума РФ, Россия, США, Вячеслав Володин, Владимир Путин
Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ во втором чтении
Госдума во II чтении приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ