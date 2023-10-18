https://ria.ru/20231018/dvzyai-1903564216.html

Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ во втором чтении

Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ во втором чтении - РИА Новости, 18.10.2023

Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ во втором чтении

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:23

2023-10-18T12:23

2023-10-18T12:26

госдума рф

россия

сша

вячеслав володин

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подготовлен по поручению спикера ГД Вячеслава Володина на заседании комитета Госдумы по международным делам и внесен в Государственную думу 13 октября. Проект предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США

https://ria.ru/20231017/politika-1903061925.html

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госдума рф, россия, сша, вячеслав володин, владимир путин