В Новгородской области "Лада Приора" въехала в школьный автобус
Под Новгородом "Лада Приора" въехала в школьный автобус, где находились 11 детей
© УГИБДД УМВД России по Новгородской областиВ городе Пестово автомобиль "Лада Приора" совершил столкновение со школьным автобусом "ГАЗель Некст"
© УГИБДД УМВД России по Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Автомобиль "Лада Приора" в Новгородской области столкнулся со школьным автобусом, где находились 11 детей, двух из них осмотрели в больнице и отпустили, водитель "легковушки" госпитализирована, сообщает управление ГИБДД региона в телеграм-канале ведомства.
В среду в 13.15 в городе Пестово на перекрестке улиц Профсоюзов-Соловьева 56-летняя женщина за рулем "Лады Приоры" не предоставила преимущество и столкнулась с двигающимся по главной дороге школьным автобусом "ГАЗель Некст", который вёз детей в школу. В автобусе находились 13 человек: водитель, сопровождающий и 11 детей от 9 до 10 лет.
© УГИБДД УМВД России по Новгородской областиВ городе Пестово автомобиль "Лада Приора" совершил столкновение со школьным автобусом "ГАЗель Некст"
© УГИБДД УМВД России по Новгородской области
В городе Пестово автомобиль "Лада Приора" совершил столкновение со школьным автобусом "ГАЗель Некст"
«
"В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга госпитализирован в ГОБУЗ "Пестовская ЦРБ". Водитель и сопровождающий школьного автобуса не пострадали. Два ребенка, восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик, доставлены в медицинское учреждение, после осмотра отпущены домой",- говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.