Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области "Лада Приора" въехала в школьный автобус - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 18.10.2023 (обновлено: 17:05 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/dtp-1903643721.html
В Новгородской области "Лада Приора" въехала в школьный автобус
В Новгородской области "Лада Приора" въехала в школьный автобус - РИА Новости, 18.10.2023
В Новгородской области "Лада Приора" въехала в школьный автобус
Автомобиль "Лада Приора" в Новгородской области столкнулся со школьным автобусом, где находились 11 детей, двух из них осмотрели в больнице и отпустили,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:27
2023-10-18T17:05
происшествия
авто
новгородская область
пестово
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903653731_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_78d6c0a0c8d94d47cd92203cf0ae8636.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Автомобиль "Лада Приора" в Новгородской области столкнулся со школьным автобусом, где находились 11 детей, двух из них осмотрели в больнице и отпустили, водитель "легковушки" госпитализирована, сообщает управление ГИБДД региона в телеграм-канале ведомства. В среду в 13.15 в городе Пестово на перекрестке улиц Профсоюзов-Соловьева 56-летняя женщина за рулем "Лады Приоры" не предоставила преимущество и столкнулась с двигающимся по главной дороге школьным автобусом "ГАЗель Некст", который вёз детей в школу. В автобусе находились 13 человек: водитель, сопровождающий и 11 детей от 9 до 10 лет. "В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга госпитализирован в ГОБУЗ "Пестовская ЦРБ". Водитель и сопровождающий школьного автобуса не пострадали. Два ребенка, восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик, доставлены в медицинское учреждение, после осмотра отпущены домой",- говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20230929/avtobus-1899495729.html
новгородская область
пестово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903653731_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ce7286cd8f03053779066ecdbc2cd61d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, новгородская область, пестово, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Новгородская область, Пестово, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгородской области "Лада Приора" въехала в школьный автобус

Под Новгородом "Лада Приора" въехала в школьный автобус, где находились 11 детей

© УГИБДД УМВД России по Новгородской областиВ городе Пестово автомобиль "Лада Приора" совершил столкновение со школьным автобусом "ГАЗель Некст"
В городе Пестово автомобиль Лада Приора совершил столкновение со школьным автобусом ГАЗель Некст
© УГИБДД УМВД России по Новгородской области
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Автомобиль "Лада Приора" в Новгородской области столкнулся со школьным автобусом, где находились 11 детей, двух из них осмотрели в больнице и отпустили, водитель "легковушки" госпитализирована, сообщает управление ГИБДД региона в телеграм-канале ведомства.
В среду в 13.15 в городе Пестово на перекрестке улиц Профсоюзов-Соловьева 56-летняя женщина за рулем "Лады Приоры" не предоставила преимущество и столкнулась с двигающимся по главной дороге школьным автобусом "ГАЗель Некст", который вёз детей в школу. В автобусе находились 13 человек: водитель, сопровождающий и 11 детей от 9 до 10 лет.
© УГИБДД УМВД России по Новгородской областиВ городе Пестово автомобиль "Лада Приора" совершил столкновение со школьным автобусом "ГАЗель Некст"
В городе Пестово автомобиль Лада Приора совершил столкновение со школьным автобусом ГАЗель Некст
© УГИБДД УМВД России по Новгородской области
В городе Пестово автомобиль "Лада Приора" совершил столкновение со школьным автобусом "ГАЗель Некст"
«
"В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга госпитализирован в ГОБУЗ "Пестовская ЦРБ". Водитель и сопровождающий школьного автобуса не пострадали. Два ребенка, восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик, доставлены в медицинское учреждение, после осмотра отпущены домой",- говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Горящий школьный автобус, перевозивший детей с инвалидностью. Кадр видео
В Петербурге загорелся школьный автобус, перевозивший детей с инвалидностью
29 сентября, 16:26
 
ПроисшествияАвтоНовгородская областьПестовоГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала