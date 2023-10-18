https://ria.ru/20231018/dtp-1903643721.html

В Новгородской области "Лада Приора" въехала в школьный автобус

В Новгородской области "Лада Приора" въехала в школьный автобус - РИА Новости, 18.10.2023

В Новгородской области "Лада Приора" въехала в школьный автобус

Автомобиль "Лада Приора" в Новгородской области столкнулся со школьным автобусом, где находились 11 детей, двух из них осмотрели в больнице и отпустили,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:27

2023-10-18T16:27

2023-10-18T17:05

происшествия

авто

новгородская область

пестово

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Автомобиль "Лада Приора" в Новгородской области столкнулся со школьным автобусом, где находились 11 детей, двух из них осмотрели в больнице и отпустили, водитель "легковушки" госпитализирована, сообщает управление ГИБДД региона в телеграм-канале ведомства. В среду в 13.15 в городе Пестово на перекрестке улиц Профсоюзов-Соловьева 56-летняя женщина за рулем "Лады Приоры" не предоставила преимущество и столкнулась с двигающимся по главной дороге школьным автобусом "ГАЗель Некст", который вёз детей в школу. В автобусе находились 13 человек: водитель, сопровождающий и 11 детей от 9 до 10 лет. "В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга госпитализирован в ГОБУЗ "Пестовская ЦРБ". Водитель и сопровождающий школьного автобуса не пострадали. Два ребенка, восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик, доставлены в медицинское учреждение, после осмотра отпущены домой",- говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

https://ria.ru/20230929/avtobus-1899495729.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, новгородская область, пестово, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)