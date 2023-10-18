https://ria.ru/20231018/deti-1903674617.html

Власти: более 24 тысяч детей с ОВЗ обучаются в подмосковных школах

Власти: более 24 тысяч детей с ОВЗ обучаются в подмосковных школах - РИА Новости, 18.10.2023

Власти: более 24 тысяч детей с ОВЗ обучаются в подмосковных школах

Более 24 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучаются в подмосковных школах, при этом регионом ведется стимулирование успешного обучения... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:42

2023-10-18T18:42

2023-10-18T18:42

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 24 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучаются в подмосковных школах, при этом регионом ведется стимулирование успешного обучения школьников посредством денежных премий, стипендии губернатора в 50 тысяч рублей на ребенка, сообщила РИА Новости вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина."В Подмосковье в общеобразовательных организациях обучаются более 24 тысяч детей с ОВЗ. Они учатся по адаптированным программам в специализированных условиях: создается инфраструктурная доступность, закупается реабилитационное оборудование для развивающих занятий. Также правительство Московской области поддерживает детей-инвалидов, которые проявили успехи в учебе – ежегодно 300 ребят получают стипендию губернатора", - отметила Каклюгина.По данным пресс-службы министерства образования Московской области, дети в регионе обучаются в общеобразовательных школах в условиях инклюзии (7,7 тысяч детей с ОВЗ, 6,5 тысяч детей-инвалидов, 398 инвалидов старше 18 лет), в коррекционных и ресурсных классах, в общеобразовательных учреждениях для обучающихся с ОВЗ (коррекционные школы), на дому (в соответствии с рекомендациями медицинских организаций), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий."В Московской области в общеобразовательных организациях обучаются более 24 тысяч детей с ОВЗ, из них более 10 тысяч детей с инвалидностью и 6,5 тысяч детей-инвалидов, не имеющих статус ОВЗ. В 2023 году в 19 общеобразовательных организациях функционирует 24 ресурсных класса для 168 обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС). Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобразования региона.В школы Подмосковья закупают специализированное оборудование для удобства учащихся: пандус приставной телескопический, устройство для межэтажной транспортировки инвалидов, система звукового поля, стол для занятий и приема пищи, ходунки на четырех колесах, информационный терминал, тактильные знаки, а также специальное учебное, реабилитационное оборудование для проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми: кабинет логопеда-дефектолога, кабинет ЛФК, сенсорная комната, детский интерактивный стол для детей дошкольного возраста, специальное реабилитационное оборудование, рассказали в пресс-службе.Дети с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды, обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам. С ними, по данным пресс-службы, работают 610 учителей-логопедов, 314 учителей-дефектологов, 1254 педагогов психологов, 692 социальных педагогов, 227 тьюторов и 32 ассистента.

https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893721593.html

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московская область (подмосковье), дети, школы