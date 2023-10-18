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В результате войны Израиля и Палестины более 300 тысяч детей покинули дома - РИА Новости, 18.10.2023
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04:20 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/deti-1903495110.html
В результате войны Израиля и Палестины более 300 тысяч детей покинули дома
В результате войны Израиля и Палестины более 300 тысяч детей покинули дома - РИА Новости, 18.10.2023
В результате войны Израиля и Палестины более 300 тысяч детей покинули дома
Более 300 тысяч детей были вынуждены покинуть свои дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта, заявила исполнительный директор детского фонда ООН... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T04:20
2023-10-18T04:20
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
оон
хамас
юнисеф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 300 тысяч детей были вынуждены покинуть свои дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта, заявила исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел. "Всего за 11 дней трагически погибли сотни детей... и тысячи получили ранения, а более 300 000 детей были вынуждены покинуть свои дома", - говорится в заявлении Рассел, опубликованном на официальной сайте ЮНИСЕФ. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, ЮНИСЕФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В результате войны Израиля и Палестины более 300 тысяч детей покинули дома

С начала эскалации конфликта Израиля и ХАМАС более 300 тысяч детей покинули дома

© AP Photo / Hatem AliПоследствия разрушений от израильского авиаудара в Рафахе в секторе Газа
Последствия разрушений от израильского авиаудара в Рафахе в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Последствия разрушений от израильского авиаудара в Рафахе в секторе Газа . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 300 тысяч детей были вынуждены покинуть свои дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта, заявила исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.
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"Всего за 11 дней трагически погибли сотни детей... и тысячи получили ранения, а более 300 000 детей были вынуждены покинуть свои дома", - говорится в заявлении Рассел, опубликованном на официальной сайте ЮНИСЕФ.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Более миллиона палестинцев покинули свои дома из-за эскалации конфликта
Вчера, 03:33
 
ИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинООНХАМАСЮНИСЕФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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