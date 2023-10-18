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Байден: США предоставили данные о невиновности Израиля в ударе по больнице
Байден: США предоставили данные о невиновности Израиля в ударе по больнице - РИА Новости, 18.10.2023
Байден: США предоставили данные о невиновности Израиля в ударе по больнице
Президент США Джо Байден заявил, что информация от Пентагона касательно удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа показывает непричастность Израиля к... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:37
2023-10-18T16:37
2023-10-18T16:38
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что информация от Пентагона касательно удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа показывает непричастность Израиля к инциденту. Журналисты пресс-пула Белого дома спросили у Байдена, почему он убежден, что Израиль не стоит за ударом в Газе. "Данные, которое мне предоставило мое министерство обороны", - ответил президент, его слова приводит пул. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
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в мире, цены на нефть, сша, израиль, палестина, джо байден, министерство обороны сша, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, США, Израиль, Палестина, Джо Байден, Министерство обороны США, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден: США предоставили данные о невиновности Израиля в ударе по больнице
Байден: Пентагон предоставил данные о непричастности Израиля к удару по больнице