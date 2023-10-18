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Минобороны и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков - РИА Новости, 18.10.2023
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20:54 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/braki-1903704798.html
Минобороны и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков
Минобороны и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков - РИА Новости, 18.10.2023
Минобороны и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков
Министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков, сообщила автор законопроекта, депутат... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:54
2023-10-18T20:54
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков, сообщила автор законопроекта, депутат Верховной Рады Инна Совсун. "Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о зарегистрированном партнерстве. Но это еще не все. Минюст, который должен был подготовить законопроект об альтернативном партнерстве, тоже изменил свою позицию. Теперь готов поддержать мой законопроект №9103 и готовит к нему поправки во втором чтении", - написала депутат на своей странице в соцсети Facebook*.Она отметила, что ранее негативные выводы этих министерств блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте. Ранее Владимир Зеленский отвечал на петицию о необходимости принять законопроект о регистрации партнерства для однополых браков. Тогда он предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства. Ранее законопроект о регистрируемых партнерствах был внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам. В августе прошлого года Зеленский заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230813/serbiya-1889792420.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
Минобороны и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков

Депутат: МО и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков, сообщила автор законопроекта, депутат Верховной Рады Инна Совсун.
«
"Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о зарегистрированном партнерстве. Но это еще не все. Минюст, который должен был подготовить законопроект об альтернативном партнерстве, тоже изменил свою позицию. Теперь готов поддержать мой законопроект №9103 и готовит к нему поправки во втором чтении", - написала депутат на своей странице в соцсети Facebook*.
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Она отметила, что ранее негативные выводы этих министерств блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте.
Ранее Владимир Зеленский отвечал на петицию о необходимости принять законопроект о регистрации партнерства для однополых браков. Тогда он предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства.
Ранее законопроект о регистрируемых партнерствах был внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам.
В августе прошлого года Зеленский заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
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