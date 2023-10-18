https://ria.ru/20231018/braki-1903704798.html

Минобороны и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков

Минобороны и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков - РИА Новости, 18.10.2023

Минобороны и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков

Министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков, сообщила автор законопроекта, депутат... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:54

2023-10-18T20:54

2023-10-18T20:54

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков, сообщила автор законопроекта, депутат Верховной Рады Инна Совсун. "Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о зарегистрированном партнерстве. Но это еще не все. Минюст, который должен был подготовить законопроект об альтернативном партнерстве, тоже изменил свою позицию. Теперь готов поддержать мой законопроект №9103 и готовит к нему поправки во втором чтении", - написала депутат на своей странице в соцсети Facebook*.Она отметила, что ранее негативные выводы этих министерств блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте. Ранее Владимир Зеленский отвечал на петицию о необходимости принять законопроект о регистрации партнерства для однополых браков. Тогда он предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства. Ранее законопроект о регистрируемых партнерствах был внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам. В августе прошлого года Зеленский заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230813/serbiya-1889792420.html

https://ria.ru/20230620/braki-1879327403.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины