Минобороны и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков
Депутат: МО и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков, сообщила автор законопроекта, депутат Верховной Рады Инна Совсун.
«
"Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о зарегистрированном партнерстве. Но это еще не все. Минюст, который должен был подготовить законопроект об альтернативном партнерстве, тоже изменил свою позицию. Теперь готов поддержать мой законопроект №9103 и готовит к нему поправки во втором чтении", - написала депутат на своей странице в соцсети Facebook*.
Она отметила, что ранее негативные выводы этих министерств блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте.
Ранее Владимир Зеленский отвечал на петицию о необходимости принять законопроект о регистрации партнерства для однополых браков. Тогда он предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства.
Ранее законопроект о регистрируемых партнерствах был внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам.
В августе прошлого года Зеленский заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.