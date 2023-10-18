"Исламский джихад" опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе
"Исламский джихад" назвал ложной версию Израиля о произошедшем в больнице в Газе
© AP Photo / Fatima ShbairПалестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" опровергла обвинения Израиля, возложившего на нее ответственность за унесший жизни полутысячи человек удар по больнице в секторе Газа, и указало на то, что израильские чиновники представили различные версии произошедшего.
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"Мы подтверждаем, что обвинения, выдвигаемые врагом, являются ложными и необоснованными", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению "Исламского джихада", сначала пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Бен-Дор якобы утверждал, что "оружие и взрывчатые вещества намеренно хранились внутри больницы" и что "взрыв произошел внутри больницы после запуска ракет с ее периметра".
Как отмечается, израильская армия в свою очередь заявила, что удар по больнице был нанесен в результате неудачного пуска ракеты.
"Это подтверждает, что лжецы не сходятся во мнении с какой-либо одной версией: был ли запуск ракеты внутри больницы или по ней был нанесен удар ракетой, выпущенной извне", - говорится в заявлении.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".