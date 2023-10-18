https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903492790.html

"Исламский джихад" опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе

"Исламский джихад" опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

"Исламский джихад" опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе

Палестинская группировка "Исламский джихад" опровергла обвинения Израиля, возложившего на нее ответственность за унесший жизни полутысячи человек удар по... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T03:11

2023-10-18T03:11

2023-10-18T03:11

израиль

палестина

сша

дмитрий медведев

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" опровергла обвинения Израиля, возложившего на нее ответственность за унесший жизни полутысячи человек удар по больнице в секторе Газа, и указало на то, что израильские чиновники представили различные версии произошедшего. "Мы подтверждаем, что обвинения, выдвигаемые врагом, являются ложными и необоснованными", - говорится в заявлении. Согласно заявлению "Исламского джихада", сначала пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Бен-Дор якобы утверждал, что "оружие и взрывчатые вещества намеренно хранились внутри больницы" и что "взрыв произошел внутри больницы после запуска ракет с ее периметра". Как отмечается, израильская армия в свою очередь заявила, что удар по больнице был нанесен в результате неудачного пуска ракеты. "Это подтверждает, что лжецы не сходятся во мнении с какой-либо одной версией: был ли запуск ракеты внутри больницы или по ней был нанесен удар ракетой, выпущенной извне", - говорится в заявлении. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". В ряде стран вспыхнули крупные акции в поддержку Палестины, во многих крупных городах они проходили у посольств и консульств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".

https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903491487.html

https://ria.ru/20231018/guterresh-1903490690.html

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палестина

сша

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израиль, палестина, сша, дмитрий медведев, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире