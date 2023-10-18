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"Исламский джихад" опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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03:11 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903492790.html
"Исламский джихад" опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе
"Исламский джихад" опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
"Исламский джихад" опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе
Палестинская группировка "Исламский джихад" опровергла обвинения Израиля, возложившего на нее ответственность за унесший жизни полутысячи человек удар по... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T03:11
2023-10-18T03:11
израиль
палестина
сша
дмитрий медведев
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" опровергла обвинения Израиля, возложившего на нее ответственность за унесший жизни полутысячи человек удар по больнице в секторе Газа, и указало на то, что израильские чиновники представили различные версии произошедшего. "Мы подтверждаем, что обвинения, выдвигаемые врагом, являются ложными и необоснованными", - говорится в заявлении. Согласно заявлению "Исламского джихада", сначала пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Бен-Дор якобы утверждал, что "оружие и взрывчатые вещества намеренно хранились внутри больницы" и что "взрыв произошел внутри больницы после запуска ракет с ее периметра". Как отмечается, израильская армия в свою очередь заявила, что удар по больнице был нанесен в результате неудачного пуска ракеты. "Это подтверждает, что лжецы не сходятся во мнении с какой-либо одной версией: был ли запуск ракеты внутри больницы или по ней был нанесен удар ракетой, выпущенной извне", - говорится в заявлении. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". В ряде стран вспыхнули крупные акции в поддержку Палестины, во многих крупных городах они проходили у посольств и консульств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903491487.html
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израиль, палестина, сша, дмитрий медведев, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, США, Дмитрий Медведев, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
"Исламский джихад" опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе

"Исламский джихад" назвал ложной версию Израиля о произошедшем в больнице в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" опровергла обвинения Израиля, возложившего на нее ответственность за унесший жизни полутысячи человек удар по больнице в секторе Газа, и указало на то, что израильские чиновники представили различные версии произошедшего.
«
"Мы подтверждаем, что обвинения, выдвигаемые врагом, являются ложными и необоснованными", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению "Исламского джихада", сначала пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Бен-Дор якобы утверждал, что "оружие и взрывчатые вещества намеренно хранились внутри больницы" и что "взрыв произошел внутри больницы после запуска ракет с ее периметра".
Как отмечается, израильская армия в свою очередь заявила, что удар по больнице был нанесен в результате неудачного пуска ракеты.
"Это подтверждает, что лжецы не сходятся во мнении с какой-либо одной версией: был ли запуск ракеты внутри больницы или по ней был нанесен удар ракетой, выпущенной извне", - говорится в заявлении.
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Больницу в Газе заранее предупредили об атаке, заявил палестинский дипломат
02:53
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
В ряде стран вспыхнули крупные акции в поддержку Палестины, во многих крупных городах они проходили у посольств и консульств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе
02:22
 
ИзраильПалестинаСШАДмитрий МедведевИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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