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"Это доказательство". В США заметили одну деталь в ударе по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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03:07 18.10.2023 (обновлено: 03:54 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903492637.html
"Это доказательство". В США заметили одну деталь в ударе по больнице в Газе
"Это доказательство". В США заметили одну деталь в ударе по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
"Это доказательство". В США заметили одну деталь в ударе по больнице в Газе
Американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в социальной сети X соотнес видео удара по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа со звуком... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T03:07
2023-10-18T03:54
в мире
израиль
палестина
джексон хинкл
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в социальной сети X соотнес видео удара по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа со звуком "прилета" американских авиабомб JDAM, заявив о причастности Израиля к этой атаке."Доказательство того, что Израиль разбомбил больницу в Газе", — утверждает он.На опубликованных кадрах приводятся три видеофрагмента. На первом из них слышен "прилет" и взрыв в результате, как утверждается, ракетного удара ХАМАС. На втором фрагменте, по словам журналиста, запечатлен удар американской авиабомбой JDAM. Третий видеофрагмент показывает удар по больнице в Газе.Хинкл призвал сравнить три фрагмента, намекнув на схожесть звуков в последних двух."Послушайте сами: первый клип — звук крошечной ракеты ХАМАС. Второй клип — звук авиабомбы JDAM. Третий клип — это звук того, что обрушилось на больницу в Газе. Если бы это был JDAM, то это был 100% Израиль", — заявил журналист.Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице.
https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903487029.html
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в мире, израиль, палестина, джексон хинкл, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Израиль, Палестина, Джексон Хинкл, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
"Это доказательство". В США заметили одну деталь в ударе по больнице в Газе

Хинкл: звук "прилета" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе

© AP Photo / Abed KhaledПогибшие в результате удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа
Погибшие в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Погибшие в результате удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в социальной сети X соотнес видео удара по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа со звуком "прилета" американских авиабомб JDAM, заявив о причастности Израиля к этой атаке.
"Доказательство того, что Израиль разбомбил больницу в Газе", — утверждает он.
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Удар по больнице в Газе попал на видео
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На опубликованных кадрах приводятся три видеофрагмента. На первом из них слышен "прилет" и взрыв в результате, как утверждается, ракетного удара ХАМАС. На втором фрагменте, по словам журналиста, запечатлен удар американской авиабомбой JDAM. Третий видеофрагмент показывает удар по больнице в Газе.
Хинкл призвал сравнить три фрагмента, намекнув на схожесть звуков в последних двух.
«
"Послушайте сами: первый клип — звук крошечной ракеты ХАМАС. Второй клип — звук авиабомбы JDAM. Третий клип — это звук того, что обрушилось на больницу в Газе. Если бы это был JDAM, то это был 100% Израиль", — заявил журналист.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице.
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В миреИзраильПалестинаДжексон ХинклХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСША
 
 
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