https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903492637.html

"Это доказательство". В США заметили одну деталь в ударе по больнице в Газе

"Это доказательство". В США заметили одну деталь в ударе по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

"Это доказательство". В США заметили одну деталь в ударе по больнице в Газе

Американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в социальной сети X соотнес видео удара по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа со звуком... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T03:07

2023-10-18T03:07

2023-10-18T03:54

в мире

израиль

палестина

джексон хинкл

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в социальной сети X соотнес видео удара по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа со звуком "прилета" американских авиабомб JDAM, заявив о причастности Израиля к этой атаке."Доказательство того, что Израиль разбомбил больницу в Газе", — утверждает он.На опубликованных кадрах приводятся три видеофрагмента. На первом из них слышен "прилет" и взрыв в результате, как утверждается, ракетного удара ХАМАС. На втором фрагменте, по словам журналиста, запечатлен удар американской авиабомбой JDAM. Третий видеофрагмент показывает удар по больнице в Газе.Хинкл призвал сравнить три фрагмента, намекнув на схожесть звуков в последних двух."Послушайте сами: первый клип — звук крошечной ракеты ХАМАС. Второй клип — звук авиабомбы JDAM. Третий клип — это звук того, что обрушилось на больницу в Газе. Если бы это был JDAM, то это был 100% Израиль", — заявил журналист.Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице.

https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903487029.html

https://ria.ru/20231017/vina-1903480656.html

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в мире, израиль, палестина, джексон хинкл, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша