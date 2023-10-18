"Это доказательство". В США заметили одну деталь в ударе по больнице в Газе
Хинкл: звук "прилета" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе
© AP Photo / Abed KhaledПогибшие в результате удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled
Погибшие в результате удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в социальной сети X соотнес видео удара по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа со звуком "прилета" американских авиабомб JDAM, заявив о причастности Израиля к этой атаке.
"Доказательство того, что Израиль разбомбил больницу в Газе", — утверждает он.
На опубликованных кадрах приводятся три видеофрагмента. На первом из них слышен "прилет" и взрыв в результате, как утверждается, ракетного удара ХАМАС. На втором фрагменте, по словам журналиста, запечатлен удар американской авиабомбой JDAM. Третий видеофрагмент показывает удар по больнице в Газе.
Хинкл призвал сравнить три фрагмента, намекнув на схожесть звуков в последних двух.
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"Послушайте сами: первый клип — звук крошечной ракеты ХАМАС. Второй клип — звук авиабомбы JDAM. Третий клип — это звук того, что обрушилось на больницу в Газе. Если бы это был JDAM, то это был 100% Израиль", — заявил журналист.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице.