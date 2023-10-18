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Больницу в Газе заранее предупредили об атаке, заявил палестинский дипломат - РИА Новости, 18.10.2023
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02:53 18.10.2023 (обновлено: 10:43 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903491487.html
Больницу в Газе заранее предупредили об атаке, заявил палестинский дипломат
Больницу в Газе заранее предупредили об атаке, заявил палестинский дипломат - РИА Новости, 18.10.2023
Больницу в Газе заранее предупредили об атаке, заявил палестинский дипломат
Посол Палестины в Испании Хусни Абдель Вахид заявил, что больница в секторе Газа была предупреждена об атаке за несколько часов. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T02:53
2023-10-18T10:43
израиль
палестина
россия
владимир путин
в мире
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Посол Палестины в Испании Хусни Абдель Вахид заявил, что больница в секторе Газа была предупреждена об атаке за несколько часов. &quot;Эта больницу &lt;...&gt; предупредили за несколько часов до атаки, что ее будут бомбить&quot;, — заявил посол испанскому телеканалу RTVE.Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/guterresh-1903490690.html
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израиль, палестина, россия, владимир путин, в мире, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, В мире, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Больницу в Газе заранее предупредили об атаке, заявил палестинский дипломат

Посол Палестины в Испании: больница в секторе Газа была предупреждена об атаке

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе. 17 октября 2023
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе. 17 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Посол Палестины в Испании Хусни Абдель Вахид заявил, что больница в секторе Газа была предупреждена об атаке за несколько часов.
«

"Эта больницу <...> предупредили за несколько часов до атаки, что ее будут бомбить", — заявил посол испанскому телеканалу RTVE.

Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе
02:22
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Байден заявил, что "глубоко опечален" ударом по больнице в секторе Газа
02:40
 
ИзраильПалестинаРоссияВладимир ПутинВ миреХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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