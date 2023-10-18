https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903487029.html

Удар по больнице в Газе попал на видео

Удар по больнице в Газе попал на видео - РИА Новости, 18.10.2023

Удар по больнице в Газе попал на видео

Удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа попал на видео, его опубликовал новостной Telegram-канал Yediot News. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T01:15

2023-10-18T01:15

2023-10-18T07:50

в мире

израиль

палестина

махмуд аббас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа попал на видео, его опубликовал новостной Telegram-канал Yediot News.На опубликованных кадрах можно увидеть момент удара и реакцию очевидцев на взрыв.Ранее телеканал Al Jazeera сообщил со ссылкой на представителя Минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. По данным палестинского Минздрава, большинство погибших — женщины и дети.При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. По информации источника, после произошедшего он отказался от участия в четырехстороннем саммите в Иордании, на который также должны были приехать лидеры Египта и США.Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя этот инцидент, призвала Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЦАХАЛ в обстреле больницы. Он также призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". В МИД Турции назвали этот инцидент "варварским нападением", за которое виновные неизбежно понесут ответственность по международному праву.Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице.

https://ria.ru/20231017/vina-1903480656.html

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в мире, израиль, палестина, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году