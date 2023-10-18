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Удар по больнице в Газе попал на видео - РИА Новости, 18.10.2023
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01:15 18.10.2023 (обновлено: 07:50 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903487029.html
Удар по больнице в Газе попал на видео
Удар по больнице в Газе попал на видео - РИА Новости, 18.10.2023
Удар по больнице в Газе попал на видео
Удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа попал на видео, его опубликовал новостной Telegram-канал Yediot News. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T01:15
2023-10-18T07:50
в мире
израиль
палестина
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа попал на видео, его опубликовал новостной Telegram-канал Yediot News.На опубликованных кадрах можно увидеть момент удара и реакцию очевидцев на взрыв.Ранее телеканал Al Jazeera сообщил со ссылкой на представителя Минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. По данным палестинского Минздрава, большинство погибших — женщины и дети.При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. По информации источника, после произошедшего он отказался от участия в четырехстороннем саммите в Иордании, на который также должны были приехать лидеры Египта и США.Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя этот инцидент, призвала Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЦАХАЛ в обстреле больницы. Он также призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". В МИД Турции назвали этот инцидент "варварским нападением", за которое виновные неизбежно понесут ответственность по международному праву.Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице.
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в мире, израиль, палестина, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Удар по больнице в Газе попал на видео

Появилось видео удара по больнице в секторе Газа

© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани"
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани"
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа попал на видео, его опубликовал новостной Telegram-канал Yediot News.
На опубликованных кадрах можно увидеть момент удара и реакцию очевидцев на взрыв.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил со ссылкой на представителя Минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. По данным палестинского Минздрава, большинство погибших — женщины и дети.
При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. По информации источника, после произошедшего он отказался от участия в четырехстороннем саммите в Иордании, на который также должны были приехать лидеры Египта и США.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя этот инцидент, призвала Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЦАХАЛ в обстреле больницы. Он также призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". В МИД Турции назвали этот инцидент "варварским нападением", за которое виновные неизбежно понесут ответственность по международному праву.
Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице.
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В миреИзраильПалестинаМахмуд АббасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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