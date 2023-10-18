https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903486654.html

Проверка показала непричастность Израиля к удару по больнице, заявил ЦАХАЛ

Проверка показала непричастность Израиля к удару по больнице, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 18.10.2023

Проверка показала непричастность Израиля к удару по больнице, заявил ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что дополнительная проверка подтвердила, что израильские военные не наносили удар по больнице в секторе Газа, следует из... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T01:05

2023-10-18T01:05

2023-10-18T01:05

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что дополнительная проверка подтвердила, что израильские военные не наносили удар по больнице в секторе Газа, следует из заявления армии. "После дополнительной проверки и перекрестного изучения оперативных и разведывательных систем стало ясно, что ЦАХАЛ не наносил удар по больнице в Газе. Удар по больнице был нанесен в результате неудачного пуска ракеты террористической организации "Исламский джихад", - говорится в заявлении Армии обороны в Telegram-канале. Как отмечается, с начала эскалации конфликта 450 ракет, выпущенных в сторону Израиля, упали в секторе Газа. Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/medvedev-1903484889.html

https://ria.ru/20231018/traur-1903483799.html

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