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Полянский прокомментировал блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН - РИА Новости, 18.10.2023
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17:36 18.10.2023 (обновлено: 17:53 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/blokirovka-1903663699.html
Полянский прокомментировал блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН
Полянский прокомментировал блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН - РИА Новости, 18.10.2023
Полянский прокомментировал блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал в своем Telegram-канале огромным внешнеполитическим провалом США блокировку проекта резолюции Бразилии,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:36
2023-10-18T17:53
сша
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в мире
россия
дмитрий полянский
бразилия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 18 окт – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал в своем Telegram-канале огромным внешнеполитическим провалом США блокировку проекта резолюции Бразилии, призывающего в том числе отозвать предписание Израиля жителям Газы переместиться с севера на юг сектора Газа."Маски сброшены. Как ни старались американцы предстать в облике миротворцев, у них это в итоге не получилось. Огромный внешнеполитический провал Вашингтона", - указал Полянский.
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сша, оон, в мире, россия, дмитрий полянский, бразилия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, ООН, В мире, Россия, Дмитрий Полянский, Бразилия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полянский прокомментировал блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН

Полянский назвал блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН огромным провалом

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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ООН, 18 окт – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал в своем Telegram-канале огромным внешнеполитическим провалом США блокировку проекта резолюции Бразилии, призывающего в том числе отозвать предписание Израиля жителям Газы переместиться с севера на юг сектора Газа.
"Маски сброшены. Как ни старались американцы предстать в облике миротворцев, у них это в итоге не получилось. Огромный внешнеполитический провал Вашингтона", - указал Полянский.
 
СШАООНВ миреРоссияДмитрий ПолянскийБразилияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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