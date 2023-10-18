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Полянский прокомментировал блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН

Полянский прокомментировал блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН - РИА Новости, 18.10.2023

Полянский прокомментировал блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал в своем Telegram-канале огромным внешнеполитическим провалом США блокировку проекта резолюции Бразилии,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:36

2023-10-18T17:36

2023-10-18T17:53

сша

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россия

дмитрий полянский

бразилия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 18 окт – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал в своем Telegram-канале огромным внешнеполитическим провалом США блокировку проекта резолюции Бразилии, призывающего в том числе отозвать предписание Израиля жителям Газы переместиться с севера на юг сектора Газа."Маски сброшены. Как ни старались американцы предстать в облике миротворцев, у них это в итоге не получилось. Огромный внешнеполитический провал Вашингтона", - указал Полянский.

сша

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сша, оон, в мире, россия, дмитрий полянский, бразилия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году