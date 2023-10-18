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Около тысячи россиян оказались заложниками блокады сектора Газа - РИА Новости, 18.10.2023
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19:22 18.10.2023 (обновлено: 20:19 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/blokada-1903688994.html
Около тысячи россиян оказались заложниками блокады сектора Газа
Около тысячи россиян оказались заложниками блокады сектора Газа - РИА Новости, 18.10.2023
Около тысячи россиян оказались заложниками блокады сектора Газа
Около тысячи россиян вместе с семьями оказались заложниками блокады сектора Газа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T19:22
2023-10-18T20:19
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
василий небензя
оон
хамас
в мире
восточный иерусалим
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ООН, 18 окт — РИА Новости. Около тысячи россиян вместе с семьями оказались заложниками блокады сектора Газа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя."Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи российских граждан и членов их семей", — сказал он.Постпред отметил, что Москва требует провести объективное расследование удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа и наказать виновных. Также Россия призывает Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ, как можно скорее прекратить огонь и открыть гумкоридоры.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231017/evakuatsiya-1903324034.html
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россия
израиль
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Эксклюзивные кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела
По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети. Разбор завалов продолжается.
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, василий небензя, оон, хамас, в мире, восточный иерусалим
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Василий Небензя, ООН, ХАМАС, В мире, Восточный Иерусалим
Около тысячи россиян оказались заложниками блокады сектора Газа

Небензя: заложниками блокады Газы стали около тысячи россиян и членов их семей

© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDПалестинцы стоят в очереди за хлебом в пекарне в Рафахе на юге сектора Газа
Палестинцы стоят в очереди за хлебом в пекарне в Рафахе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Палестинцы стоят в очереди за хлебом в пекарне в Рафахе на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
ООН, 18 окт — РИА Новости. Около тысячи россиян вместе с семьями оказались заложниками блокады сектора Газа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
"Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи российских граждан и членов их семей", — сказал он.
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Постпред отметил, что Москва требует провести объективное расследование удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа и наказать виновных. Также Россия призывает Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ, как можно скорее прекратить огонь и открыть гумкоридоры.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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РоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВасилий НебензяООНХАМАСВ миреВосточный Иерусалим
 
 
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