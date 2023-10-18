https://ria.ru/20231018/besporyadki-1903488692.html

В Берлине идут беспорядки после удара по больнице в Газе

В Берлине идут беспорядки после удара по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

В Берлине идут беспорядки после удара по больнице в Газе

Беспорядки, вызванные ударом по больнице в секторе Газа, продолжаются в Берлине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T01:49

2023-10-18T01:49

2023-10-18T02:32

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕРЛИН, 18 окт – РИА Новости. Беспорядки, вызванные ударом по больнице в секторе Газа, продолжаются в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.В районе Нойкёльн, где проживает большое количество мусульман, на улицах поджигают пиротехнику и мусорные баки, идут стычки полиции с протестующими, которые преимущественно являются выходцами из стран Ближнего Востока. Также на улицы вышли жители Берлина левых взглядов.Сотрудники правоохранительных органов отдельными группами разбивают толпу на части и разгоняют по улицам, прилегающим к площади Херманплац. Движение на проезжей части большинства близлежащих улиц приостановлено, многие автомобилисты сигналят.Демонстранты, выкрикивающие пропалестинские лозунги, бросают в стражей порядка бутылки и пиротехнику. Для тушения мусорных баков полиция пригнала водометы.По состоянию на 1.00 по местному времени, разгон и протесты продолжаются.Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".В ряде стран вспыхнули крупные акции в поддержку Палестины, во многих крупных городах они проходили у посольств и консульств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".

https://ria.ru/20231018/gaz-1903486032.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сша, израиль, дмитрий медведев, исламский джихад, в мире