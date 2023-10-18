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В Берлине идут беспорядки после удара по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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01:49 18.10.2023 (обновлено: 02:32 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/besporyadki-1903488692.html
В Берлине идут беспорядки после удара по больнице в Газе
В Берлине идут беспорядки после удара по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
В Берлине идут беспорядки после удара по больнице в Газе
Беспорядки, вызванные ударом по больнице в секторе Газа, продолжаются в Берлине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T01:49
2023-10-18T02:32
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕРЛИН, 18 окт – РИА Новости. Беспорядки, вызванные ударом по больнице в секторе Газа, продолжаются в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.В районе Нойкёльн, где проживает большое количество мусульман, на улицах поджигают пиротехнику и мусорные баки, идут стычки полиции с протестующими, которые преимущественно являются выходцами из стран Ближнего Востока. Также на улицы вышли жители Берлина левых взглядов.Сотрудники правоохранительных органов отдельными группами разбивают толпу на части и разгоняют по улицам, прилегающим к площади Херманплац. Движение на проезжей части большинства близлежащих улиц приостановлено, многие автомобилисты сигналят.Демонстранты, выкрикивающие пропалестинские лозунги, бросают в стражей порядка бутылки и пиротехнику. Для тушения мусорных баков полиция пригнала водометы.По состоянию на 1.00 по местному времени, разгон и протесты продолжаются.Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".В ряде стран вспыхнули крупные акции в поддержку Палестины, во многих крупных городах они проходили у посольств и консульств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
https://ria.ru/20231018/gaz-1903486032.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сша, израиль, дмитрий медведев, исламский джихад, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, США, Израиль, Дмитрий Медведев, Исламский джихад, В мире
В Берлине идут беспорядки после удара по больнице в Газе

В берлинском районе Нойкельн идут беспорядки после удара по больнице в Газе

© AP Photo / dpa / Christoph SchmidtСотрудники полиции в ФРГ
Сотрудники полиции в ФРГ - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / dpa / Christoph Schmidt
Сотрудники полиции в ФРГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 окт – РИА Новости. Беспорядки, вызванные ударом по больнице в секторе Газа, продолжаются в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.
В районе Нойкёльн, где проживает большое количество мусульман, на улицах поджигают пиротехнику и мусорные баки, идут стычки полиции с протестующими, которые преимущественно являются выходцами из стран Ближнего Востока. Также на улицы вышли жители Берлина левых взглядов.
Применение слезоточивого газа во время акции у израильского консульства в Стамбуле. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Полиция в Стамбуле применила газ на акции у консульства Израиля
00:57
Сотрудники правоохранительных органов отдельными группами разбивают толпу на части и разгоняют по улицам, прилегающим к площади Херманплац. Движение на проезжей части большинства близлежащих улиц приостановлено, многие автомобилисты сигналят.
Демонстранты, выкрикивающие пропалестинские лозунги, бросают в стражей порядка бутылки и пиротехнику. Для тушения мусорных баков полиция пригнала водометы.
По состоянию на 1.00 по местному времени, разгон и протесты продолжаются.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
В ряде стран вспыхнули крупные акции в поддержку Палестины, во многих крупных городах они проходили у посольств и консульств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
Аэрофотосъемка священного для мусульман храм Муссы аль-Казима в Багдаде - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСШАИзраильДмитрий МедведевИсламский джихадВ мире
 
 
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