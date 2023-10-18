https://ria.ru/20231018/bespilotniki-1903500477.html

Российская ПВО за ночь нейтрализовала 28 украинских беспилотников

Российская ПВО за ночь нейтрализовала 28 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.10.2023

Российская ПВО за ночь нейтрализовала 28 украинских беспилотников

Российская система ПВО за ночь перехватила почти 30 украинских дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T06:40

2023-10-18T06:40

2023-10-18T10:13

специальная военная операция на украине

курская область

черное море

украина

безопасность

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российская система ПВО за ночь перехватила почти 30 украинских дронов, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — сказали в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с помощью беспилотников и устраивают диверсии.В Курской и Белгородской областях действует повышенный, желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231017/bespilotnik-1903463938.html

курская область

черное море

украина

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курская область, черное море, украина, безопасность