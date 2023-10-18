https://ria.ru/20231018/baza-1903502085.html
Сформирована грузовая база международного моста Джалинда - Мохэ - Орлов
Сформирована грузовая база международного моста Джалинда - Мохэ - Орлов - РИА Новости, 18.10.2023
Сформирована грузовая база международного моста Джалинда - Мохэ - Орлов
Россия и Китай утвердили целесообразность строительства пограничного перехода Джалинда – Мохэ, сформирована грузовая база российско-китайского моста, сообщил... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T07:02
2023-10-18T07:02
2023-10-18T07:02
амурская область
экономика
китай
благовещенск
хэйхэ
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 окт – РИА Новости. Россия и Китай утвердили целесообразность строительства пограничного перехода Джалинда – Мохэ, сформирована грузовая база российско-китайского моста, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов. По данным правительства региона, в Пекине в рамках международного форума "Один пояс, один путь" состоялось заседании российско–китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта. В частности, утвердили протоколом целесообразность строительства пограничного перехода Джалинда – Мохэ. "У нас есть несколько масштабных проектов – автомобильный мост через реку Амур в районе городов Благовещенск – Хэйхэ, строится трансграничная канатная дорога над Амуром. Сегодня обсуждали еще один важный проект, который включен в протокол подкомиссии - мост Джалинда – Мохэ… Сейчас сформирована грузовая база, определена предварительная финансовая модель. Мы обсудили с китайской стороной все тонкости реализации проекта и рассчитываем, что он попадет в межправительственное соглашение и будет в дальнейшем продвигаться", - сообщил Орлов на заседании. Также губернатор отметил, что с китайскими коллегами обсудил ряд вопросов по продолжительности работы пунктов пропуска и расширению номенклатуры товаров, которые провозят по международному мосту Благовещенск – Хэйхэ. Кроме того, в протокол подкомиссии вошла договоренность о намерении запустить на мосту движение легковых автомобилей вместимостью не более восьми посадочных мест. По словам замминистра транспорта Приамурья Светланы Поповой, власти региона работают по этому вопросу с МИД и Минтрансом РФ, подготовлены проекты ноты, устанавливающей маршрут и глубину проезда машин, есть подвижки. Также стороны обсудили вопрос организации беспилотного грузового автосообщения по мосту Благовещенск – Хэйхэ. Такой формат требует специальной инфраструктуры, стороны намерены развивать это направление, отмечают власти Приамурья. Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что международный железнодорожный мост в Китай Джалинда – Мохэ с учетом загруженности Транссиба позволит "сбрасывать" груз с юга Якутии напрямую в КНР, пересекая БАМ и Транссиб, и по этой рокаде, между Тындой и Сковородино, отправлять грузы напрямую в Китай. Весной китайские власти выполнили предварительное технико-экономическое обоснование строительства совмещенного автомобильно-железнодорожного моста Джалинда - Мохэ. В мае в госкорпорации ВЭБ сообщали, что обсуждают строительство моста с инициатором проекта, потенциальными сокредиторами и федеральными исполнительными органами власти.
https://ria.ru/20231005/priamure-1900589285.html
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экономика, китай, благовещенск, хэйхэ, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Экономика, Китай, Благовещенск, Хэйхэ, Василий Орлов (губернатор)
Сформирована грузовая база международного моста Джалинда - Мохэ - Орлов
Сформирована грузовая база международного моста Джалинда - Мохэ - Орлов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 окт – РИА Новости. Россия и Китай утвердили целесообразность строительства пограничного перехода Джалинда – Мохэ, сформирована грузовая база российско-китайского моста, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.
По данным правительства региона, в Пекине
в рамках международного форума "Один пояс, один путь" состоялось заседании российско–китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта. В частности, утвердили протоколом целесообразность строительства пограничного перехода Джалинда – Мохэ.
Губернатор Орлов спрогнозировал темпы роста экономики Приамурья
"У нас есть несколько масштабных проектов – автомобильный мост через реку Амур
в районе городов Благовещенск
– Хэйхэ, строится трансграничная канатная дорога над Амуром. Сегодня обсуждали еще один важный проект, который включен в протокол подкомиссии - мост Джалинда – Мохэ… Сейчас сформирована грузовая база, определена предварительная финансовая модель. Мы обсудили с китайской стороной все тонкости реализации проекта и рассчитываем, что он попадет в межправительственное соглашение и будет в дальнейшем продвигаться", - сообщил Орлов на заседании.
Также губернатор отметил, что с китайскими коллегами обсудил ряд вопросов по продолжительности работы пунктов пропуска и расширению номенклатуры товаров, которые провозят по международному мосту Благовещенск – Хэйхэ.
Кроме того, в протокол подкомиссии вошла договоренность о намерении запустить на мосту движение легковых автомобилей вместимостью не более восьми посадочных мест. По словам замминистра транспорта Приамурья Светланы Поповой, власти региона работают по этому вопросу с МИД и Минтрансом РФ, подготовлены проекты ноты, устанавливающей маршрут и глубину проезда машин, есть подвижки.
Также стороны обсудили вопрос организации беспилотного грузового автосообщения по мосту Благовещенск – Хэйхэ. Такой формат требует специальной инфраструктуры, стороны намерены развивать это направление, отмечают власти Приамурья.
Ранее губернатор Амурской области
Василий Орлов сообщал, что международный железнодорожный мост в Китай Джалинда – Мохэ с учетом загруженности Транссиба позволит "сбрасывать" груз с юга Якутии напрямую в КНР, пересекая БАМ и Транссиб, и по этой рокаде, между Тындой
и Сковородино, отправлять грузы напрямую в Китай. Весной китайские власти выполнили предварительное технико-экономическое обоснование строительства совмещенного автомобильно-железнодорожного моста Джалинда - Мохэ. В мае в госкорпорации ВЭБ сообщали, что обсуждают строительство моста с инициатором проекта, потенциальными сокредиторами и федеральными исполнительными органами власти.
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