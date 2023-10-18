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"Смеется над ним". Американцы оценили обращение Путина к Байдену - РИА Новости, 18.10.2023
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22:45 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/bayden-1903714996.html
"Смеется над ним". Американцы оценили обращение Путина к Байдену
"Смеется над ним". Американцы оценили обращение Путина к Байдену - РИА Новости, 18.10.2023
"Смеется над ним". Американцы оценили обращение Путина к Байдену
Пользователи соцсети X (бывшая Twitter. – Прим.ред.) оценили обращение президента России Владимира Путина к американскому коллеге Джо Байдену. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T22:45
2023-10-18T22:45
политика
россия
сша
китай
владимир путин
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X (бывшая Twitter. – Прим.ред.) оценили обращение президента России Владимира Путина к американскому коллеге Джо Байдену.На форуме "Один пояс, один путь" в Китае российский лидер заявил, что глава Белого дома должен забрать вооружения с Украины, а также приехать на чаепитие с блинами в Москву, если считает, что Россия "потерпела поражение" в конфликте."Путин лишь констатирует факты. Америка выставляется не в лучшем свете", — полагают в комментариях"Он смеется над ним. Иорданцы, которых мы во многом поддерживаем, отменили встречу с ним после того, как он уже прилетел, чтобы унизить его", — полагает один из участников дискуссии."Под руководством Джо Байдена США оказались на самом низком уровне за всю свою историю", — считает другой пользователь."Мы больше не серьезная страна", — посетовали в беседе."Байден не приедет на чаепитие. У него постоянно отпуск. Ни у кого в США не бывает такого количества отпусков", — сыронизировал еще один участник обсуждения.Ранее Путин заявил, что украинское контрнаступление, которое длилось почти пять месяцев, фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта. С 4 июня ВСУ потеряли из-за боевых действий свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин, уточнил он.
https://ria.ru/20231018/vsu-1903696273.html
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политика, россия, сша, китай, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины
Политика, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины

"Смеется над ним". Американцы оценили обращение Путина к Байдену

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X (бывшая Twitter. – Прим.ред.) оценили обращение президента России Владимира Путина к американскому коллеге Джо Байдену.
На форуме "Один пояс, один путь" в Китае российский лидер заявил, что глава Белого дома должен забрать вооружения с Украины, а также приехать на чаепитие с блинами в Москву, если считает, что Россия "потерпела поражение" в конфликте.
«
"Путин лишь констатирует факты. Америка выставляется не в лучшем свете", — полагают в комментариях
"Он смеется над ним. Иорданцы, которых мы во многом поддерживаем, отменили встречу с ним после того, как он уже прилетел, чтобы унизить его", — полагает один из участников дискуссии.
"Под руководством Джо Байдена США оказались на самом низком уровне за всю свою историю", — считает другой пользователь.
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"Мы больше не серьезная страна", — посетовали в беседе.
"Байден не приедет на чаепитие. У него постоянно отпуск. Ни у кого в США не бывает такого количества отпусков", — сыронизировал еще один участник обсуждения.
Ранее Путин заявил, что украинское контрнаступление, которое длилось почти пять месяцев, фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта. С 4 июня ВСУ потеряли из-за боевых действий свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин, уточнил он.
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ПолитикаРоссияСШАКитайВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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