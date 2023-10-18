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Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесен "другой командой" - РИА Новости, 18.10.2023
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11:58 18.10.2023 (обновлено: 12:59 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/bayden-1903555550.html
Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесен "другой командой"
Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесен "другой командой" - РИА Новости, 18.10.2023
Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесен "другой командой"
Президент США Джо Байден в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что, похоже, удар по больнице в Газе был нанесен "другой командой". РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:58
2023-10-18T12:59
джо байден
сектор газа
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что, похоже, удар по больнице в Газе был нанесен "другой командой".Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад"."На основе того, что я видел, похоже, это (удар) был сделан другой командой, не вами", - отметил Байден, сидя рядом с Нетаньяху.
https://ria.ru/20231018/vnimanie-1903552996.html
сектор газа
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джо байден, сектор газа, сша, израиль, в мире
Джо Байден, Сектор Газа, США, Израиль, В мире
Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесен "другой командой"

Байден: удар по больнице в Газе был нанесен "другой командой", не Израилем

© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. 18 октября 2023
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. 18 октября 2023
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что, похоже, удар по больнице в Газе был нанесен "другой командой".
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
"На основе того, что я видел, похоже, это (удар) был сделан другой командой, не вами", - отметил Байден, сидя рядом с Нетаньяху.
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