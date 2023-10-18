https://ria.ru/20231018/bayden-1903555550.html

Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесен "другой командой"

Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесен "другой командой" - РИА Новости, 18.10.2023

Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесен "другой командой"

Президент США Джо Байден в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что, похоже, удар по больнице в Газе был нанесен "другой командой". РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:58

2023-10-18T11:58

2023-10-18T12:59

джо байден

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сша

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что, похоже, удар по больнице в Газе был нанесен "другой командой".Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад"."На основе того, что я видел, похоже, это (удар) был сделан другой командой, не вами", - отметил Байден, сидя рядом с Нетаньяху.

https://ria.ru/20231018/vnimanie-1903552996.html

сектор газа

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израиль

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Варвара Скокшина

джо байден, сектор газа, сша, израиль, в мире