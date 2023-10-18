https://ria.ru/20231018/bayden-1903491135.html

Байден заявил, что "глубоко опечален" ударом по больнице в секторе Газа

Байден заявил, что "глубоко опечален" ударом по больнице в секторе Газа - РИА Новости, 18.10.2023

Байден заявил, что "глубоко опечален" ударом по больнице в секторе Газа

Президент США Джо Байден заявил, что возмущен и "глубоко опечален" взрывом в больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, поручил собирать данные об инциденте. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T02:40

2023-10-18T02:40

2023-10-18T02:40

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что возмущен и "глубоко опечален" взрывом в больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, поручил собирать данные об инциденте. "Я возмущен и глубоко опечален взрывом в арабской больнице "Аль-Ахли" в Газе и ужасной гибелью людей в результате этого", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом. Отмечается, что после получения информации о взрыве президент США переговорил с королем Иордании Абдуллой II и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также Байден дал указание команде по нацбезопасности "продолжить собирать информацию о том, что именно произошло". Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". В ряде стран вспыхнули крупные акции в поддержку Палестины, в основном они проходили у посольств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/raisi-1903490491.html

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