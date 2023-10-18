https://ria.ru/20231018/bayden-1903487747.html

Постпред Палестины: Байден не может безоговорочно поддерживать Израиль

Постпред Палестины: Байден не может безоговорочно поддерживать Израиль - РИА Новости, 18.10.2023

Постпред Палестины: Байден не может безоговорочно поддерживать Израиль

Президент США Джо Байден не может и дальше поддерживать Израиль без оглядки на палестинский народ, заявил от лица группы арабских стран в ООН постпред Палестины РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T01:32

2023-10-18T01:32

2023-10-18T01:32

израиль

джо байден

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

рияд мансур

палестина

сша

в мире

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ООН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден не может и дальше поддерживать Израиль без оглядки на палестинский народ, заявил от лица группы арабских стран в ООН постпред Палестины Рияд Мансур. "Он может сделать многое. Он могуществен. Он не может продолжать поддерживать Израиль безоговорочно без оглядки на палестинский народ", - сказал Мансур.

https://ria.ru/20231018/bayden-1903487482.html

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