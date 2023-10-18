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Постпред Палестины: Байден не может безоговорочно поддерживать Израиль - РИА Новости, 18.10.2023
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01:32 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/bayden-1903487747.html
Постпред Палестины: Байден не может безоговорочно поддерживать Израиль
Постпред Палестины: Байден не может безоговорочно поддерживать Израиль - РИА Новости, 18.10.2023
Постпред Палестины: Байден не может безоговорочно поддерживать Израиль
Президент США Джо Байден не может и дальше поддерживать Израиль без оглядки на палестинский народ, заявил от лица группы арабских стран в ООН постпред Палестины РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T01:32
2023-10-18T01:32
израиль
джо байден
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
рияд мансур
палестина
сша
в мире
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ООН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден не может и дальше поддерживать Израиль без оглядки на палестинский народ, заявил от лица группы арабских стран в ООН постпред Палестины Рияд Мансур. "Он может сделать многое. Он могуществен. Он не может продолжать поддерживать Израиль безоговорочно без оглядки на палестинский народ", - сказал Мансур.
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израиль, джо байден, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, рияд мансур, палестина, сша, в мире
Израиль, Джо Байден, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Рияд Мансур, Палестина, США, В мире
Постпред Палестины: Байден не может безоговорочно поддерживать Израиль

Постпред Палестины: Байден не может дальше безоговорочно поддерживать Израиль

© AFP 2023 / Kena BetancurПостпред Палестины в ООН Рияд Мансур
Постпред Палестины в ООН Рияд Мансур - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / Kena Betancur
Постпред Палестины в ООН Рияд Мансур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден не может и дальше поддерживать Израиль без оглядки на палестинский народ, заявил от лица группы арабских стран в ООН постпред Палестины Рияд Мансур.
"Он может сделать многое. Он могуществен. Он не может продолжать поддерживать Израиль безоговорочно без оглядки на палестинский народ", - сказал Мансур.
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ИзраильДжо БайденООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРияд МансурПалестинаСШАВ мире
 
 
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