https://ria.ru/20231018/bayden-1903487482.html

Ряд арабских стран в ООН просит Байдена призвать Израиль прекратить огонь

Ряд арабских стран в ООН просит Байдена призвать Израиль прекратить огонь - РИА Новости, 18.10.2023

Ряд арабских стран в ООН просит Байдена призвать Израиль прекратить огонь

Группа арабских стран в ООН просит президента США Джо Байдена повлиять на Израиль, чтобы Тель-Авив прекратил огонь, заявил журналистам постпред Палестины Рияд... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T01:23

2023-10-18T01:23

2023-10-18T01:23

сша

израиль

тель-авив

джо байден

рияд мансур

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ООН, 18 окт - РИА Новости. Группа арабских стран в ООН просит президента США Джо Байдена повлиять на Израиль, чтобы Тель-Авив прекратил огонь, заявил журналистам постпред Палестины Рияд Мансур от лица всей группы. Его спросили, каков посыл группы президенту США "и что он должен сделать". "Наша общая позиция - немедленное прекращение огня. Он способен сказать Израилю "довольно, вы должны прекратить эту резню против палестинского народа в секторе Газа". Пусть это остановится, пусть будет доставлена гумпомощь, не изгоняйте 2 миллиона палестинцев и не выдавливайте их в направлении Иордании. А затем нам нужен политический процесс, который завершит оккупацию как можно скорее", - сказал Мансур.

https://ria.ru/20231017/zalozhniki-1903478977.html

сша

израиль

тель-авив

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сша, израиль, тель-авив, джо байден, рияд мансур, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире