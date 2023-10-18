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Ряд арабских стран в ООН просит Байдена призвать Израиль прекратить огонь - РИА Новости, 18.10.2023
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01:23 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/bayden-1903487482.html
Ряд арабских стран в ООН просит Байдена призвать Израиль прекратить огонь
Ряд арабских стран в ООН просит Байдена призвать Израиль прекратить огонь - РИА Новости, 18.10.2023
Ряд арабских стран в ООН просит Байдена призвать Израиль прекратить огонь
Группа арабских стран в ООН просит президента США Джо Байдена повлиять на Израиль, чтобы Тель-Авив прекратил огонь, заявил журналистам постпред Палестины Рияд... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T01:23
2023-10-18T01:23
сша
израиль
тель-авив
джо байден
рияд мансур
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ООН, 18 окт - РИА Новости. Группа арабских стран в ООН просит президента США Джо Байдена повлиять на Израиль, чтобы Тель-Авив прекратил огонь, заявил журналистам постпред Палестины Рияд Мансур от лица всей группы. Его спросили, каков посыл группы президенту США "и что он должен сделать". "Наша общая позиция - немедленное прекращение огня. Он способен сказать Израилю "довольно, вы должны прекратить эту резню против палестинского народа в секторе Газа". Пусть это остановится, пусть будет доставлена гумпомощь, не изгоняйте 2 миллиона палестинцев и не выдавливайте их в направлении Иордании. А затем нам нужен политический процесс, который завершит оккупацию как можно скорее", - сказал Мансур.
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сша, израиль, тель-авив, джо байден, рияд мансур, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, Израиль, Тель-Авив, Джо Байден, Рияд Мансур, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Ряд арабских стран в ООН просит Байдена призвать Израиль прекратить огонь

Группа арабских стран в ООН просит Байдена призвать Израиль прекратить огонь

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 18 окт - РИА Новости. Группа арабских стран в ООН просит президента США Джо Байдена повлиять на Израиль, чтобы Тель-Авив прекратил огонь, заявил журналистам постпред Палестины Рияд Мансур от лица всей группы.
Его спросили, каков посыл группы президенту США "и что он должен сделать".
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"Наша общая позиция - немедленное прекращение огня. Он способен сказать Израилю "довольно, вы должны прекратить эту резню против палестинского народа в секторе Газа". Пусть это остановится, пусть будет доставлена гумпомощь, не изгоняйте 2 миллиона палестинцев и не выдавливайте их в направлении Иордании. А затем нам нужен политический процесс, который завершит оккупацию как можно скорее", - сказал Мансур.
 
СШАИзраильТель-АвивДжо БайденРияд МансурООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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