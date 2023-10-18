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Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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01:10 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/bayden-1903486835.html
Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе
Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе
Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с гибелью людей при "взрыве больницы" в секторе Газа, сообщил представитель Белого дома. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T01:10
2023-10-18T01:10
израиль
амман (город)
сша
в мире
джо байден
палестинская национальная администрация
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с гибелью людей при "взрыве больницы" в секторе Газа, сообщил представитель Белого дома. Атака на больницу "Аль-Ахли" в секторе Газа, ответственность за который палестинцы возлагают на Израиль, а Израиль – на палестинцев, унесла жизни сотен мирных жителей сектора и стал причиной отмены поездки Байдена в Амман на встречу с лидерами Иордании, Египта и Палестинской национальной администрации. "Президент направил свои глубочайшие соболезнования в связи с потерей невинных жизней при взрыве больницы в Газе и пожелал скорейшего выздоровления раненым", - сказал чиновник. Байден вылетел в Израиль, где в среду проведет встречи с местным руководством на тему обострения конфликта в секторе Газа.
https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903486654.html
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израиль, амман (город), сша, в мире, джо байден, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Амман (город), США, В мире, Джо Байден, Палестинская национальная администрация, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе

Байден выразил соболезнования из-за гибели людей при ударе по больницу в Газе

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с гибелью людей при "взрыве больницы" в секторе Газа, сообщил представитель Белого дома.
Атака на больницу "Аль-Ахли" в секторе Газа, ответственность за который палестинцы возлагают на Израиль, а Израиль – на палестинцев, унесла жизни сотен мирных жителей сектора и стал причиной отмены поездки Байдена в Амман на встречу с лидерами Иордании, Египта и Палестинской национальной администрации.
"Президент направил свои глубочайшие соболезнования в связи с потерей невинных жизней при взрыве больницы в Газе и пожелал скорейшего выздоровления раненым", - сказал чиновник.
Байден вылетел в Израиль, где в среду проведет встречи с местным руководством на тему обострения конфликта в секторе Газа.
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Проверка показала непричастность Израиля к удару по больнице, заявил ЦАХАЛ
01:05
 
ИзраильАмман (город)СШАВ миреДжо БайденПалестинская национальная администрацияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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