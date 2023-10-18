https://ria.ru/20231018/bayden-1903486835.html

Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе

Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с гибелью людей при "взрыве больницы" в секторе Газа, сообщил представитель Белого дома. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T01:10

2023-10-18T01:10

2023-10-18T01:10

израиль

амман (город)

сша

в мире

джо байден

палестинская национальная администрация

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с гибелью людей при "взрыве больницы" в секторе Газа, сообщил представитель Белого дома. Атака на больницу "Аль-Ахли" в секторе Газа, ответственность за который палестинцы возлагают на Израиль, а Израиль – на палестинцев, унесла жизни сотен мирных жителей сектора и стал причиной отмены поездки Байдена в Амман на встречу с лидерами Иордании, Египта и Палестинской национальной администрации. "Президент направил свои глубочайшие соболезнования в связи с потерей невинных жизней при взрыве больницы в Газе и пожелал скорейшего выздоровления раненым", - сказал чиновник. Байден вылетел в Израиль, где в среду проведет встречи с местным руководством на тему обострения конфликта в секторе Газа.

https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903486654.html

израиль

амман (город)

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израиль, амман (город), сша, в мире, джо байден, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году