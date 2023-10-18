https://ria.ru/20231018/banknota-1903507556.html

Дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей доработают

Дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей доработают - РИА Новости, 18.10.2023

Дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей доработают

Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T08:04

2023-10-18T08:04

2023-10-18T09:59

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, сообщила пресс-служба регулятора."Принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", — говорится в сообщении.Новую тысячерублевую купюру, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, представили в понедельник. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике, а также Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.Этот храм в советское время разграбили, а в начале нулевых восстановили, но крест до сих пор не установлен. Резонанс в обществе вызвало изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц.Источник в Московской патриархии, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что в РПЦ "вызывают неприятие" изображения православных храмов без крестов.

https://realty.ria.ru/20231017/pamyatnik-1903303979.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика