https://ria.ru/20231018/banknota-1903507556.html
Дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей доработают
Дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей доработают - РИА Новости, 18.10.2023
Дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей доработают
Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:04
2023-10-18T08:04
2023-10-18T09:59
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, сообщила пресс-служба регулятора."Принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", — говорится в сообщении.Новую тысячерублевую купюру, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, представили в понедельник. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике, а также Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.Этот храм в советское время разграбили, а в начале нулевых восстановили, но крест до сих пор не установлен. Резонанс в обществе вызвало изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц.Источник в Московской патриархии, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что в РПЦ "вызывают неприятие" изображения православных храмов без крестов.
https://realty.ria.ru/20231017/pamyatnik-1903303979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей доработают
Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, сообщила
пресс-служба регулятора.
«
"Принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", — говорится в сообщении.
Новую тысячерублевую купюру, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, представили в понедельник. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике, а также Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.
Этот храм в советское время разграбили, а в начале нулевых восстановили, но крест до сих пор не установлен. Резонанс в обществе вызвало изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц.
Источник в Московской патриархии, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что в РПЦ
"вызывают неприятие" изображения православных храмов без крестов.
В Челябинске будут реконструировать изображенный на новой банкноте памятник