Рейтинг@Mail.ru
Дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей доработают - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 18.10.2023 (обновлено: 09:59 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/banknota-1903507556.html
Дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей доработают
Дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей доработают - РИА Новости, 18.10.2023
Дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей доработают
Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:04
2023-10-18T09:59
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903522167_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_148c4751d01ab80862fff5206af70b68.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, сообщила пресс-служба регулятора.&quot;Принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила&quot;, — говорится в сообщении.Новую тысячерублевую купюру, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, представили в понедельник. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике, а также Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.Этот храм в советское время разграбили, а в начале нулевых восстановили, но крест до сих пор не установлен. Резонанс в обществе вызвало изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц.Источник в Московской патриархии, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что в РПЦ "вызывают неприятие" изображения православных храмов без крестов.
https://realty.ria.ru/20231017/pamyatnik-1903303979.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903522167_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_4f77bb5f36f170e9dd683028fa87ebc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей доработают

Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУвеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей
Увеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Увеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, сообщила пресс-служба регулятора.
«

"Принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", — говорится в сообщении.

Новую тысячерублевую купюру, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, представили в понедельник. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике, а также Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.
Этот храм в советское время разграбили, а в начале нулевых восстановили, но крест до сих пор не установлен. Резонанс в обществе вызвало изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц.
Источник в Московской патриархии, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что в РПЦ "вызывают неприятие" изображения православных храмов без крестов.
Макет обновленной банкноты номиналом 5000 рублей с изображением памятника Сказ об Урале - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В Челябинске будут реконструировать изображенный на новой банкноте памятник
Вчера, 13:08
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала