https://ria.ru/20231018/balticconnector-1903549061.html
"Росатом" заявил о непричастности своего судна к ЧП с Balticconnector
"Росатом" заявил о непричастности своего судна к ЧП с Balticconnector - РИА Новости, 18.10.2023
"Росатом" заявил о непричастности своего судна к ЧП с Balticconnector
"Росатом" отверг версии о якобы причастности атомного контейнеровоза "Севморпуть" к инциденту с газопроводом Balticconnector: никаких технологических... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:34
2023-10-18T11:34
2023-10-18T11:34
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Росатом" отверг версии о якобы причастности атомного контейнеровоза "Севморпуть" к инциденту с газопроводом Balticconnector: никаких технологических происшествий при переходе судна из Мурманска в Санкт-Петербург не фиксировалось, говорится в заявлении госкорпорации. Расследование повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией сосредоточено на некоторых судах, включая российский "Севморпуть", находившиеся поблизости от места инцидента, сообщила во вторник финская Центральная криминальная полиция. "Госкорпорация "Росатом" категорически отвергает любые предположения о причастности атомного контейнеровоза "Севморпуть" к инциденту с трубопроводом Balticconnector", - говорится в заявлении. "Действительно, 8 октября 2023 г. атомный контейнеровоз "Севморпуть" осуществлял переход из Мурманска в Санкт-Петербург. Судно следовало без остановок и замедления скорости (средняя скорость движения судна за вахту с 00.00 по 04.00 московского времени составила 14,5 узлов без существенных изменений), якорь на ходу не вытравливался, каких-либо технологических инцидентов зафиксировано не было", - отмечает "Росатом". Согласно докладу капитана "Севморпути", а также судоводителей и вахтенного матроса, "в указанный отрезок времени подозрительных предметов, а также опасных действий других судов не наблюдалось". Погода в акватории была штормовой, ветер - северо-западный 18-19 м/с, состояние поверхности моря — от 4 до 6 баллов, отмечает "Росатом". "Особо подчеркиваем, что район расположения трубопровода Balticconnector является участком активного судоходства, в указанный отрезок времени в акватории находилось сразу несколько судов различного класса", - говорится в заявлении. Атомный контейнеровоз "Севморпуть" входит в состав предприятия "Росатома" "Атомфлот" ("Росатомфлот"). Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
https://ria.ru/20231017/balticconnector-1903307612.html
https://ria.ru/20231012/balticconnector-1902155459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, эстония, мурманск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомфлот, росатомфлот
В мире, Финляндия, Эстония, Мурманск, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомфлот, Росатомфлот
"Росатом" заявил о непричастности своего судна к ЧП с Balticconnector
"Росатом" заявил о непричастности судна "Севморпуть" к ЧП с Balticconnector
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Росатом" отверг версии о якобы причастности атомного контейнеровоза "Севморпуть" к инциденту с газопроводом Balticconnector: никаких технологических происшествий при переходе судна из Мурманска в Санкт-Петербург не фиксировалось, говорится в заявлении госкорпорации.
Расследование повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией
и Эстонией
сосредоточено на некоторых судах, включая российский "Севморпуть", находившиеся поблизости от места инцидента, сообщила во вторник финская Центральная криминальная полиция.
"Госкорпорация "Росатом" категорически отвергает любые предположения о причастности атомного контейнеровоза "Севморпуть" к инциденту с трубопроводом Balticconnector", - говорится в заявлении.
"Действительно, 8 октября 2023 г. атомный контейнеровоз "Севморпуть" осуществлял переход из Мурманска в Санкт-Петербург. Судно следовало без остановок и замедления скорости (средняя скорость движения судна за вахту с 00.00 по 04.00 московского времени составила 14,5 узлов без существенных изменений), якорь на ходу не вытравливался, каких-либо технологических инцидентов зафиксировано не было", - отмечает "Росатом".
СМИ: китайское судно может быть причастно к повреждению Balticconnector
Согласно докладу капитана "Севморпути", а также судоводителей и вахтенного матроса, "в указанный отрезок времени подозрительных предметов, а также опасных действий других судов не наблюдалось". Погода в акватории была штормовой, ветер - северо-западный 18-19 м/с, состояние поверхности моря — от 4 до 6 баллов, отмечает "Росатом".
"Особо подчеркиваем, что район расположения трубопровода Balticconnector является участком активного судоходства, в указанный отрезок времени в акватории находилось сразу несколько судов различного класса", - говорится в заявлении.
Атомный контейнеровоз "Севморпуть" входит в состав предприятия "Росатома" "Атомфлот
" ("Росатомфлот
").
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
В Латвии оценили угрозу от повреждения газопровода Balticconnector