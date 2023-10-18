https://ria.ru/20231018/aziya-1903357580.html

Определены самые популярные у российских туристов страны ЮВА

Определены самые популярные у российских туристов страны ЮВА - РИА Новости, 18.10.2023

Определены самые популярные у российских туристов страны ЮВА

На зимний сезон 2023-24 годов первенство по продажам пакетных туров среди стран Юго-Восточной Азии, как и ранее, уверенно держит Таиланд, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T04:48

2023-10-18T04:48

2023-10-18T04:48

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шри-ланка

индонезия

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. На зимний сезон 2023-24 годов первенство по продажам пакетных туров среди стран Юго-Восточной Азии, как и ранее, уверенно держит Таиланд, сообщает АТОР.Согласно свежей статистике, в период с 1 января по 5 октября королевство посетили более миллиона россиян, заняв первое место среди иностранных туристов. На таиландские продажи у разных туроператоров приходится сейчас от 50 до 90 процентов всех бронирований в страны ЮВА на зимний сезон. Спрос на это направление уже превзошел прошлогодние показатели.По прогнозам, лидерские позиции Таиланда в предстоящем зимнем сезоне не сможет оспорить ни одно другое направление в Юго-Восточной Азии, даже Китай, если туда полетят прямые рейсы на Хайнань.При этом, например, укрепляет свои позиции Шри-Ланка. На это направление у разных туркомпаний приходится от 20 до 30 процентов от общих азиатских продаж на зимний сезон.Прогнозы у экспертов хорошие: есть чартерная перевозка, прямая регулярная, а также стыковочные рейсы зарубежных компаний.Второй конкурент Таиланда – Индонезия. Прямые рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Денпасар пока так и не состоялись, но туроператоры, основываясь на текущей динамике спроса, ожидают уверенных зимних продаж, превышающих по объему прошлогодние – даже на стыковочных рейсах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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