https://ria.ru/20231018/aziya-1903357580.html
Определены самые популярные у российских туристов страны ЮВА
Определены самые популярные у российских туристов страны ЮВА - РИА Новости, 18.10.2023
Определены самые популярные у российских туристов страны ЮВА
На зимний сезон 2023-24 годов первенство по продажам пакетных туров среди стран Юго-Восточной Азии, как и ранее, уверенно держит Таиланд, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T04:48
2023-10-18T04:48
2023-10-18T04:48
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шри-ланка
индонезия
куда можно лететь
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. На зимний сезон 2023-24 годов первенство по продажам пакетных туров среди стран Юго-Восточной Азии, как и ранее, уверенно держит Таиланд, сообщает АТОР.Согласно свежей статистике, в период с 1 января по 5 октября королевство посетили более миллиона россиян, заняв первое место среди иностранных туристов. На таиландские продажи у разных туроператоров приходится сейчас от 50 до 90 процентов всех бронирований в страны ЮВА на зимний сезон. Спрос на это направление уже превзошел прошлогодние показатели.По прогнозам, лидерские позиции Таиланда в предстоящем зимнем сезоне не сможет оспорить ни одно другое направление в Юго-Восточной Азии, даже Китай, если туда полетят прямые рейсы на Хайнань.При этом, например, укрепляет свои позиции Шри-Ланка. На это направление у разных туркомпаний приходится от 20 до 30 процентов от общих азиатских продаж на зимний сезон.Прогнозы у экспертов хорошие: есть чартерная перевозка, прямая регулярная, а также стыковочные рейсы зарубежных компаний.Второй конкурент Таиланда – Индонезия. Прямые рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Денпасар пока так и не состоялись, но туроператоры, основываясь на текущей динамике спроса, ожидают уверенных зимних продаж, превышающих по объему прошлогодние – даже на стыковочных рейсах.
https://ria.ru/20231016/tailand-1903097235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, шри-ланка, индонезия, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Шри-Ланка, Индонезия, куда можно лететь, Отдых на море
Определены самые популярные у российских туристов страны ЮВА
Таиланд, Шри-Ланка и Индонезия вошли в топ стран ЮВА для отдыха зимой
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.
На зимний сезон 2023-24 годов первенство по продажам пакетных туров среди стран Юго-Восточной Азии, как и ранее, уверенно держит Таиланд, сообщает
АТОР.
Согласно свежей статистике, в период с 1 января по 5 октября королевство посетили более миллиона россиян, заняв первое место среди иностранных туристов.
На таиландские продажи у разных туроператоров приходится сейчас от 50 до 90 процентов всех бронирований в страны ЮВА на зимний сезон. Спрос на это направление уже превзошел прошлогодние показатели.
По прогнозам, лидерские позиции Таиланда в предстоящем зимнем сезоне не сможет оспорить ни одно другое направление в Юго-Восточной Азии, даже Китай, если туда полетят прямые рейсы на Хайнань.
При этом, например, укрепляет свои позиции Шри-Ланка. На это направление у разных туркомпаний приходится от 20 до 30 процентов от общих азиатских продаж на зимний сезон.
Прогнозы у экспертов хорошие: есть чартерная перевозка, прямая регулярная, а также стыковочные рейсы зарубежных компаний.
Второй конкурент Таиланда – Индонезия. Прямые рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Денпасар пока так и не состоялись, но туроператоры, основываясь на текущей динамике спроса, ожидают уверенных зимних продаж, превышающих по объему прошлогодние – даже на стыковочных рейсах.
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