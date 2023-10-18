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Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS Украине - РИА Новости, 18.10.2023
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12:57 18.10.2023 (обновлено: 13:13 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/atacms-1903580775.html
Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS Украине
Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS Украине - РИА Новости, 18.10.2023
Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS Украине
Поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от таких поставок не будет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:57
2023-10-18T13:13
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от таких поставок не будет, заявил президент России Владимир Путин.Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров."Если бы они (США – ред.) не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам, а вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего. Нет, это просто продлевает агонию", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай."Во-первых, это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война, и, конечно, я сказал, что они представляют угрозу, это само собой разумеется, но что самое главное - это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать. И, наконец, это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.Посол России в США Анатолий Антонов назвал тайную поставку Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS грубейшей ошибкой, которая будет иметь самые серьезные последствия, а также заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.
https://ria.ru/20231018/atacms-1903570138.html
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украина, владимир путин, в мире, сша, россия, анатолий антонов, нато
Украина, Владимир Путин, В мире, США, Россия, Анатолий Антонов, НАТО
Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS Украине

Путин: поставки ATACMS продлят агонию Украины

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от таких поставок не будет, заявил президент России Владимир Путин.
Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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"Если бы они (США – ред.) не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам, а вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего. Нет, это просто продлевает агонию", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
"Во-первых, это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война, и, конечно, я сказал, что они представляют угрозу, это само собой разумеется, но что самое главное - это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать. И, наконец, это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал тайную поставку Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS грубейшей ошибкой, которая будет иметь самые серьезные последствия, а также заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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