https://ria.ru/20231018/atacms-1903570138.html
Рогов раскритиковал поставку Киеву ракет ATACMS из США
Рогов раскритиковал поставку Киеву ракет ATACMS из США - РИА Новости, 18.10.2023
Рогов раскритиковал поставку Киеву ракет ATACMS из США
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал поставку Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS еще... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:35
2023-10-18T12:35
2023-10-18T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал поставку Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS еще одним шагом к разжиганию конфликта. Ранее в Белом доме заявили, что США недавно передали Украине ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, были отправлены "менее дюжины" ракет, которые могут запускаться с установок РСЗО HIMARS. "Эти ракеты рассчитаны на удары по мирному тылу, и враг это прекрасно осознает. Это еще один шаг США к разжиганию конфликта. И этот шаг сделан для того, чтобы принудить, в том числе, еще Германию передать Украине ракеты Taurus", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, поставка ATACMS потребует опыта и изучения со стороны российской системы ПВО. "Как показывает практика, так было с HIMARS, Storm Shadow и SCALP, наша ПВО учится сбивать и сбивает любые ракеты. Со временем количество сбитых ракет из числа поставляемых западными странами увеличивается до 80-90%", - сказал Рогов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, сергей лавров, владимир рогов, нато, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Владимир Рогов, НАТО, Дмитрий Песков, В мире
Рогов раскритиковал поставку Киеву ракет ATACMS из США
Рогов назвал поставку Киеву ракет ATACMS еще одним шагом к разжиганию конфликта
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал поставку Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS еще одним шагом к разжиганию конфликта.
Ранее в Белом доме заявили, что США недавно передали Украине ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, были отправлены "менее дюжины" ракет, которые могут запускаться с установок РСЗО HIMARS.
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"Эти ракеты рассчитаны на удары по мирному тылу, и враг это прекрасно осознает. Это еще один шаг США к разжиганию конфликта. И этот шаг сделан для того, чтобы принудить, в том числе, еще Германию передать Украине ракеты Taurus", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, поставка ATACMS потребует опыта и изучения со стороны российской системы ПВО.
"Как показывает практика, так было с HIMARS, Storm Shadow и SCALP, наша ПВО учится сбивать и сбивает любые ракеты. Со временем количество сбитых ракет из числа поставляемых западными странами увеличивается до 80-90%", - сказал Рогов.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине
. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран".
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