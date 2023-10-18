Рейтинг@Mail.ru
Белый дом намерен запросить дополнительные бюджетные ассигнования - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/assignovaniya-1903494038.html
Белый дом намерен запросить дополнительные бюджетные ассигнования
Белый дом намерен запросить дополнительные бюджетные ассигнования - РИА Новости, 18.10.2023
Белый дом намерен запросить дополнительные бюджетные ассигнования
Белый дом рассчитывает на этой неделе представить конгрессу запрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях, сообщил координатор стратегических коммуникаций в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T03:55
2023-10-18T03:55
украина
израиль
тайвань
джон кирби
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900253121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f38dba0254a00a8dd0c4416b3993b7e.jpg
ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Белый дом рассчитывает на этой неделе представить конгрессу запрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы все еще полагаем, что сможем внести запрос о дополнительном финансировании в конгресс на этой неделе", - сообщил он журналистам. Кирби отказался конкретизировать параметры запроса, отметив только, что продолжение помощи Украине и Израилю важно для интересов национальной безопасности. Агентство Блумберг накануне сообщило, что Белый дом хочет просить 100 миллиардов долларов, в том числе на помощь Украине, Израилю и Тайваню.
https://ria.ru/20231013/ssha-1902406066.html
украина
израиль
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900253121_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_ac4b0c64be889cdfdec3fc2ff03e7feb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, израиль, тайвань, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Украина, Израиль, Тайвань, Джон Кирби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Белый дом намерен запросить дополнительные бюджетные ассигнования

Белый дом намерен на этой неделе запросить дополнительные бюджетные ассигнования

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Белый дом рассчитывает на этой неделе представить конгрессу запрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«
"Мы все еще полагаем, что сможем внести запрос о дополнительном финансировании в конгресс на этой неделе", - сообщил он журналистам.
Кирби отказался конкретизировать параметры запроса, отметив только, что продолжение помощи Украине и Израилю важно для интересов национальной безопасности.
Агентство Блумберг накануне сообщило, что Белый дом хочет просить 100 миллиардов долларов, в том числе на помощь Украине, Израилю и Тайваню.
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В конгрессе США заявили о тупике с кандидатурой спикера
13 октября, 00:28
 
УкраинаИзраильТайваньДжон КирбиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала