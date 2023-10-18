https://ria.ru/20231018/assignovaniya-1903494038.html

Белый дом намерен запросить дополнительные бюджетные ассигнования

Белый дом намерен запросить дополнительные бюджетные ассигнования - РИА Новости, 18.10.2023

Белый дом намерен запросить дополнительные бюджетные ассигнования

Белый дом рассчитывает на этой неделе представить конгрессу запрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях, сообщил координатор стратегических коммуникаций в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T03:55

2023-10-18T03:55

2023-10-18T03:55

украина

израиль

тайвань

джон кирби

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Белый дом рассчитывает на этой неделе представить конгрессу запрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы все еще полагаем, что сможем внести запрос о дополнительном финансировании в конгресс на этой неделе", - сообщил он журналистам. Кирби отказался конкретизировать параметры запроса, отметив только, что продолжение помощи Украине и Израилю важно для интересов национальной безопасности. Агентство Блумберг накануне сообщило, что Белый дом хочет просить 100 миллиардов долларов, в том числе на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

https://ria.ru/20231013/ssha-1902406066.html

украина

израиль

тайвань

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украина, израиль, тайвань, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире