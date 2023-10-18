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Источник в Москве назвал выступление Пашиняна в ЕП провокационным - РИА Новости, 18.10.2023
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11:22 18.10.2023 (обновлено: 13:16 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/armeniya-1903544549.html
Источник в Москве назвал выступление Пашиняна в ЕП провокационным
Источник в Москве назвал выступление Пашиняна в ЕП провокационным - РИА Новости, 18.10.2023
Источник в Москве назвал выступление Пашиняна в ЕП провокационным
Выступление премьер-министр Армении Никола Пашиняна в Европарламенте — безответственное, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в Москве. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:22
2023-10-18T13:16
армения
украина
в мире
россия
никол пашинян
европарламент
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Выступление премьер-министр Армении Никола Пашиняна в Европарламенте — безответственное, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в Москве."Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что в Москве видят попытки превратить Армению в "Украину номер три", если считать Молдавию "Украиной номер два". При этом Пашинян "семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского".Накануне армянский премьер, выступая в Страсбурге, обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения из Карабаха. Пашинян также раскритиковал "союзников в области безопасности", не называя конкретных стран. По его словам, когда 100 тысяч человек бежали из Нагорного Карабаха в Армению, союзники Еревана "не только не помогли, но и делали публичные призывы к смене власти".Армения оказывала всемерную поддержку Карабаху, но никогда не признавала его суверенитет. Пашинян ранее в этом году объявил, что регион является частью Азербайджана. В конце сентября непризнанная республика сообщила о "самороспуске" с 1 января 2024 года, азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности страны.
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армения, украина, в мире, россия, никол пашинян, европарламент
Армения, Украина, В мире, Россия, Никол Пашинян, Европарламент
Источник в Москве назвал выступление Пашиняна в ЕП провокационным

Источник заявил, что Пашинян семимильными шагами идет по пути Зеленского

© AFP 2023 / FREDERICK FLORINОбращение Никола Пашиняна к членам Европарламента во время пленарного заседания в Страсбурге, 17 октября 2023 года
Обращение Никола Пашиняна к членам Европарламента во время пленарного заседания в Страсбурге, 17 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
Обращение Никола Пашиняна к членам Европарламента во время пленарного заседания в Страсбурге, 17 октября 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Выступление премьер-министр Армении Никола Пашиняна в Европарламенте — безответственное, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в Москве.
"Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в Москве видят попытки превратить Армению в "Украину номер три", если считать Молдавию "Украиной номер два". При этом Пашинян "семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского".
Накануне армянский премьер, выступая в Страсбурге, обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения из Карабаха. Пашинян также раскритиковал "союзников в области безопасности", не называя конкретных стран. По его словам, когда 100 тысяч человек бежали из Нагорного Карабаха в Армению, союзники Еревана "не только не помогли, но и делали публичные призывы к смене власти".
Армения оказывала всемерную поддержку Карабаху, но никогда не признавала его суверенитет. Пашинян ранее в этом году объявил, что регион является частью Азербайджана. В конце сентября непризнанная республика сообщила о "самороспуске" с 1 января 2024 года, азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности страны.
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АрменияУкраинаВ миреРоссияНикол ПашинянЕвропарламент
 
 
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