https://ria.ru/20231018/armeniya-1903544549.html

Источник в Москве назвал выступление Пашиняна в ЕП провокационным

Источник в Москве назвал выступление Пашиняна в ЕП провокационным - РИА Новости, 18.10.2023

Источник в Москве назвал выступление Пашиняна в ЕП провокационным

Выступление премьер-министр Армении Никола Пашиняна в Европарламенте — безответственное, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в Москве. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:22

2023-10-18T11:22

2023-10-18T13:16

армения

украина

в мире

россия

никол пашинян

европарламент

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Выступление премьер-министр Армении Никола Пашиняна в Европарламенте — безответственное, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в Москве."Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что в Москве видят попытки превратить Армению в "Украину номер три", если считать Молдавию "Украиной номер два". При этом Пашинян "семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского".Накануне армянский премьер, выступая в Страсбурге, обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения из Карабаха. Пашинян также раскритиковал "союзников в области безопасности", не называя конкретных стран. По его словам, когда 100 тысяч человек бежали из Нагорного Карабаха в Армению, союзники Еревана "не только не помогли, но и делали публичные призывы к смене власти".Армения оказывала всемерную поддержку Карабаху, но никогда не признавала его суверенитет. Пашинян ранее в этом году объявил, что регион является частью Азербайджана. В конце сентября непризнанная республика сообщила о "самороспуске" с 1 января 2024 года, азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности страны.

https://ria.ru/20231014/ratifikatsiya-1902735501.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, украина, в мире, россия, никол пашинян, европарламент