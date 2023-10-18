Источник в Москве назвал выступление Пашиняна в ЕП провокационным
Источник заявил, что Пашинян семимильными шагами идет по пути Зеленского
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINОбращение Никола Пашиняна к членам Европарламента во время пленарного заседания в Страсбурге, 17 октября 2023 года
Обращение Никола Пашиняна к членам Европарламента во время пленарного заседания в Страсбурге, 17 октября 2023 года
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Выступление премьер-министр Армении Никола Пашиняна в Европарламенте — безответственное, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в Москве.
"Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в Москве видят попытки превратить Армению в "Украину номер три", если считать Молдавию "Украиной номер два". При этом Пашинян "семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского".
Накануне армянский премьер, выступая в Страсбурге, обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения из Карабаха. Пашинян также раскритиковал "союзников в области безопасности", не называя конкретных стран. По его словам, когда 100 тысяч человек бежали из Нагорного Карабаха в Армению, союзники Еревана "не только не помогли, но и делали публичные призывы к смене власти".
Армения оказывала всемерную поддержку Карабаху, но никогда не признавала его суверенитет. Пашинян ранее в этом году объявил, что регион является частью Азербайджана. В конце сентября непризнанная республика сообщила о "самороспуске" с 1 января 2024 года, азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности страны.