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В Москве арестовали мать 15 детей по делу о торговле людьми
В Москве арестовали мать 15 детей по делу о торговле людьми - РИА Новости, 18.10.2023
В Москве арестовали мать 15 детей по делу о торговле людьми
Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца мать 15 детей Юлию Логинову по делу о торговле людьми, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:54
2023-10-18T18:54
2023-10-18T20:20
происшествия
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ольга ярославская
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца мать 15 детей Юлию Логинову по делу о торговле людьми, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судом в отношении Логиновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 декабря", — сказала собеседница агентства.Как сообщали в прокуратуре, 47-летнюю женщину, которая пыталась всех запутать, какие из ее 15 детей родные, а какие — нет, а также ее 44-летнюю подельницу обвиняют по пунктам "а", "б", "з" части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса (торговля людьми). Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали еще одну подозреваемую — 30-летнюю Фирузу Усканову. По версии следствия, женщина родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых Логинова, используя подложные документы, в нарушение законов о порядке усыновления и удочерения зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью. В свою очередь, обвиняемая передала своих детей подельнице, после чего они проживали с ней.Также под стражу заключили предполагаемую соучастницу Логиновой Наталью Патоку. По информации СМИ, она основала кризисный приют для женщин.Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что сейчас дети находятся у бабушки в полной безопасности.
https://ria.ru/20231018/torgovlya-1903624377.html
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
В Москве арестовали мать 15 детей по делу о торговле людьми
Суд в Москве арестовал на два месяца мать 15 детей по делу о торговле людьми
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца мать 15 детей Юлию Логинову по делу о торговле людьми, сообщили РИА Новости в инстанции.
«
"Судом в отношении Логиновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 декабря", — сказала собеседница агентства.
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Как сообщали в прокуратуре, 47-летнюю женщину, которая пыталась всех запутать, какие из ее 15 детей родные, а какие — нет, а также ее 44-летнюю подельницу обвиняют по пунктам "а", "б", "з" части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса (торговля людьми).
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали еще одну подозреваемую — 30-летнюю Фирузу Усканову. По версии следствия, женщина родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых Логинова, используя подложные документы, в нарушение законов о порядке усыновления и удочерения зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью. В свою очередь, обвиняемая передала своих детей подельнице, после чего они проживали с ней.
Также под стражу заключили предполагаемую соучастницу Логиновой Наталью Патоку. По информации СМИ, она основала кризисный приют для женщин.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
заявила РИА Новости, что сейчас дети находятся у бабушки в полной безопасности.
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