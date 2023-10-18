https://ria.ru/20231018/arest-1903516125.html

Суд отложил вопрос об аресте мэра Тулуна на 72 часа

Суд отложил вопрос об аресте мэра Тулуна на 72 часа - РИА Новости, 18.10.2023

Суд отложил вопрос об аресте мэра Тулуна на 72 часа

Суд в Иркутске отложил принятие решения по избранию меры пресечения мэру Тулуна, обвиняемому в мошенничестве, на 72 часа, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:22

2023-10-18T09:22

2023-10-18T09:22

происшествия

тулун

иркутск

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 18 окт - РИА Новости. Суд в Иркутске отложил принятие решения по избранию меры пресечения мэру Тулуна, обвиняемому в мошенничестве, на 72 часа, сообщил РИА Новости представитель областной прокуратуры. Мэру Тулуна Юрию Кариху и пяти его подчиненным предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, после масштабного наводнения 2019 года они "вселяли" в аварийное жилье неких лиц, затем расселяли их в новое жилье как нуждающихся в переселении; полученную недвижимость фигуранты продавали, а деньги присваивали. СК сообщал, что будет требовать ареста Карих, заседание суда должно было пройти сегодня. "Кировский районный суд отложил принятие решения по избранию меры пресечения мэру Тулуна на 72 часа, до субботы", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что заседание отложено по просьбе защиты обвиняемого для сбора характеризующих материалов. Летом 2019 года в Иркутской области произошло масштабное наводнение, от которого пострадали около 11 тысяч жилых домов и более 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропали без вести четверо. Наиболее сильно от стихии пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

https://ria.ru/20231016/moshennichestvo-1903182035.html

тулун

иркутск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тулун, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)