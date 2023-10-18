Суд отложил вопрос об аресте мэра Тулуна на 72 часа
Суд в Иркутске отложил вопрос об аресте мэра Тулуна Кариха на 72 часа
© Следственный Комитет РоссииСледователями СК задержан мэр города Тулуна Юрий Карих
© Следственный Комитет России
Следователями СК задержан мэр города Тулуна Юрий Карих
ИРКУТСК, 18 окт - РИА Новости. Суд в Иркутске отложил принятие решения по избранию меры пресечения мэру Тулуна, обвиняемому в мошенничестве, на 72 часа, сообщил РИА Новости представитель областной прокуратуры.
Мэру Тулуна Юрию Кариху и пяти его подчиненным предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, после масштабного наводнения 2019 года они "вселяли" в аварийное жилье неких лиц, затем расселяли их в новое жилье как нуждающихся в переселении; полученную недвижимость фигуранты продавали, а деньги присваивали. СК сообщал, что будет требовать ареста Карих, заседание суда должно было пройти сегодня.
"Кировский районный суд отложил принятие решения по избранию меры пресечения мэру Тулуна на 72 часа, до субботы", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что заседание отложено по просьбе защиты обвиняемого для сбора характеризующих материалов.
Летом 2019 года в Иркутской области произошло масштабное наводнение, от которого пострадали около 11 тысяч жилых домов и более 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропали без вести четверо. Наиболее сильно от стихии пострадали города Тулун и Нижнеудинск.