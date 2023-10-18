https://ria.ru/20231018/altay-1903568863.html

Жители Алтая побили и искусали водителя скорой

Жители Алтая побили и искусали водителя скорой - РИА Новости, 18.10.2023

Жители Алтая побили и искусали водителя скорой

Двое мужчин в Барнауле побили и искусали водителя скорой помощи, приехавшего к бару их спасать, возбуждено уголовное дело. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:32

2023-10-18T12:32

2023-10-18T12:32

происшествия

барнаул

ленинский район

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БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Двое мужчин в Барнауле побили и искусали водителя скорой помощи, приехавшего к бару их спасать, возбуждено уголовное дело. "Прокуратурой Ленинского района Барнаула контролируется ход дознания по уголовному делу о причинении вреда здоровью водителю автомобиля скорой медицинской помощи из хулиганских побуждений", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. Установлено, что вечером 15 сентября в Барнауле к бару на Кавалерийской улице по вызову приехала скорая. Там бригада обнаружила двоих пьяных мужчин, одного из них решили доставить в больницу. "Врачу и фельдшеру поместить пациента на каталку помогал водитель бригады. В этот момент к нему было применено насилие со стороны двоих мужчин, на вызов к которым прибыла бригада медиков. Поскольку здоровью водителя причинен легкий вред, прокуратурой Ленинского района города Барнаула дано указание о возбуждении уголовного дела по п. "а", ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений)", - отметила Антошкина. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, мужчин разозлило ворчание водителя, недовольного необходимостью перетаскивать пьяного человека. "В итоге один из "пациентов" ударил несколько раз водителя по лицу, а его товарищ прокусил сотруднику скорой помощи руку", - заявил источник.

https://ria.ru/20230125/skoraya-1847257241.html

https://ria.ru/20230105/skoraya-1843143313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, барнаул, ленинский район, россия