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В Госдуме предложили вернуть посты ГАИ - РИА Новости, 18.10.2023
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23:47 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/alkogol-1903720677.html
В Госдуме предложили вернуть посты ГАИ
В Госдуме предложили вернуть посты ГАИ - РИА Новости, 18.10.2023
В Госдуме предложили вернуть посты ГАИ
Депутат Госдумы Пётр Аммосов предложил вернуть посты Госавтоинспекции (ГАИ), чтобы уменьшить число контрафактной алкогольной продукции. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T23:47
2023-10-18T23:47
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Пётр Аммосов предложил вернуть посты Госавтоинспекции (ГАИ), чтобы уменьшить число контрафактной алкогольной продукции. Посты ГАИ начали упразднять в рамках реформы в полиции с 2009 года. "Может быть, мы все-таки вернемся к тому, чтобы вернуть наши посты ГАИ... Потому что мы на сегодняшний день, убрав посты ГАИ, на самом деле открыли ворота... для того, чтобы контрафактная (алкогольная продукция) пошла", - сказал он на заседании рабгруппы по защите граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.
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гибдд мвд рф, госдума рф, россия, алкоголь
ГИБДД МВД РФ, Госдума РФ, Россия, Алкоголь
В Госдуме предложили вернуть посты ГАИ

Депутат Аммосов предложил вернуть посты ГАИ для борьбы с контрафактом алкоголя

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтационарный пост ГАИ
Стационарный пост ГАИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стационарный пост ГАИ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Пётр Аммосов предложил вернуть посты Госавтоинспекции (ГАИ), чтобы уменьшить число контрафактной алкогольной продукции.
Посты ГАИ начали упразднять в рамках реформы в полиции с 2009 года.
«
"Может быть, мы все-таки вернемся к тому, чтобы вернуть наши посты ГАИ... Потому что мы на сегодняшний день, убрав посты ГАИ, на самом деле открыли ворота... для того, чтобы контрафактная (алкогольная продукция) пошла", - сказал он на заседании рабгруппы по защите граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.
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ГИБДД МВД РФГосдума РФРоссияАлкоголь
 
 
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