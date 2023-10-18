https://ria.ru/20231018/alkogol-1903720677.html
В Госдуме предложили вернуть посты ГАИ
В Госдуме предложили вернуть посты ГАИ - РИА Новости, 18.10.2023
В Госдуме предложили вернуть посты ГАИ
Депутат Госдумы Пётр Аммосов предложил вернуть посты Госавтоинспекции (ГАИ), чтобы уменьшить число контрафактной алкогольной продукции. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T23:47
2023-10-18T23:47
2023-10-18T23:47
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Пётр Аммосов предложил вернуть посты Госавтоинспекции (ГАИ), чтобы уменьшить число контрафактной алкогольной продукции. Посты ГАИ начали упразднять в рамках реформы в полиции с 2009 года. "Может быть, мы все-таки вернемся к тому, чтобы вернуть наши посты ГАИ... Потому что мы на сегодняшний день, убрав посты ГАИ, на самом деле открыли ворота... для того, чтобы контрафактная (алкогольная продукция) пошла", - сказал он на заседании рабгруппы по защите граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.
https://ria.ru/20230916/alkogol-1896655363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибдд мвд рф, госдума рф, россия, алкоголь
ГИБДД МВД РФ, Госдума РФ, Россия, Алкоголь
В Госдуме предложили вернуть посты ГАИ
Депутат Аммосов предложил вернуть посты ГАИ для борьбы с контрафактом алкоголя