https://ria.ru/20231018/alkogol-1903720677.html

В Госдуме предложили вернуть посты ГАИ

В Госдуме предложили вернуть посты ГАИ - РИА Новости, 18.10.2023

В Госдуме предложили вернуть посты ГАИ

Депутат Госдумы Пётр Аммосов предложил вернуть посты Госавтоинспекции (ГАИ), чтобы уменьшить число контрафактной алкогольной продукции. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T23:47

2023-10-18T23:47

2023-10-18T23:47

гибдд мвд рф

госдума рф

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алкоголь

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Пётр Аммосов предложил вернуть посты Госавтоинспекции (ГАИ), чтобы уменьшить число контрафактной алкогольной продукции. Посты ГАИ начали упразднять в рамках реформы в полиции с 2009 года. "Может быть, мы все-таки вернемся к тому, чтобы вернуть наши посты ГАИ... Потому что мы на сегодняшний день, убрав посты ГАИ, на самом деле открыли ворота... для того, чтобы контрафактная (алкогольная продукция) пошла", - сказал он на заседании рабгруппы по защите граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.

https://ria.ru/20230916/alkogol-1896655363.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гибдд мвд рф, госдума рф, россия, алкоголь