https://ria.ru/20231018/alkogol-1903702059.html

Роспотребнадзор предупредил о рисках при онлайн-продаже алкоголя

Роспотребнадзор предупредил о рисках при онлайн-продаже алкоголя - РИА Новости, 18.10.2023

Роспотребнадзор предупредил о рисках при онлайн-продаже алкоголя

Роспотребнадзор не поддерживает разрешение онлайн-продажи алкогольной продукции, есть много рисков, заявил начальник управления федерального надзора в области... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:42

2023-10-18T20:42

2023-10-18T20:42

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор не поддерживает разрешение онлайн-продажи алкогольной продукции, есть много рисков, заявил начальник управления федерального надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков. "Хочу сказать, что позиция Роспотребнадзора достаточно ясная и четкая - мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией", - сказал Прусаков на заседании рабочей группы в Госдуме по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз. Он отметил, что при онлайн-продаже алкоголя могут быть разные риски, в том числе потребитель может получить не тот товар, которые он заказывал и оплачивал. Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних.

https://ria.ru/20231018/alkogol-1903499749.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф