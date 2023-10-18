Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор предупредил о рисках при онлайн-продаже алкоголя - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/alkogol-1903702059.html
Роспотребнадзор предупредил о рисках при онлайн-продаже алкоголя
Роспотребнадзор предупредил о рисках при онлайн-продаже алкоголя - РИА Новости, 18.10.2023
Роспотребнадзор предупредил о рисках при онлайн-продаже алкоголя
Роспотребнадзор не поддерживает разрешение онлайн-продажи алкогольной продукции, есть много рисков, заявил начальник управления федерального надзора в области... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:42
2023-10-18T20:42
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761966927_0:1:1215:684_1920x0_80_0_0_07b5a77904144c426a6e69306a15afff.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор не поддерживает разрешение онлайн-продажи алкогольной продукции, есть много рисков, заявил начальник управления федерального надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков. "Хочу сказать, что позиция Роспотребнадзора достаточно ясная и четкая - мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией", - сказал Прусаков на заседании рабочей группы в Госдуме по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз. Он отметил, что при онлайн-продаже алкоголя могут быть разные риски, в том числе потребитель может получить не тот товар, которые он заказывал и оплачивал. Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних.
https://ria.ru/20231018/alkogol-1903499749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761966927_152:0:1064:684_1920x0_80_0_0_d1bc184b9d13a14c6faac43c9421f4e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ
Роспотребнадзор предупредил о рисках при онлайн-продаже алкоголя

Роспотребнадзор не поддержал разрешение онлайн-продажи алкоголя

© Фото : Почта РоссииУпаковка для доставки вина
Упаковка для доставки вина - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Почта России
Упаковка для доставки вина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор не поддерживает разрешение онлайн-продажи алкогольной продукции, есть много рисков, заявил начальник управления федерального надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.
«
"Хочу сказать, что позиция Роспотребнадзора достаточно ясная и четкая - мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией", - сказал Прусаков на заседании рабочей группы в Госдуме по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.
Он отметил, что при онлайн-продаже алкоголя могут быть разные риски, в том числе потребитель может получить не тот товар, которые он заказывал и оплачивал.
Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних.
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Депутат призвал не проводить эксперименты с продажей алкоголя онлайн
Вчера, 06:26
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала