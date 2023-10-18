https://ria.ru/20231018/alkogol-1903702059.html
Роспотребнадзор предупредил о рисках при онлайн-продаже алкоголя
Роспотребнадзор предупредил о рисках при онлайн-продаже алкоголя - РИА Новости, 18.10.2023
Роспотребнадзор предупредил о рисках при онлайн-продаже алкоголя
Роспотребнадзор не поддерживает разрешение онлайн-продажи алкогольной продукции, есть много рисков, заявил начальник управления федерального надзора в области... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:42
2023-10-18T20:42
2023-10-18T20:42
общество
здоровье - общество
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор не поддерживает разрешение онлайн-продажи алкогольной продукции, есть много рисков, заявил начальник управления федерального надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков. "Хочу сказать, что позиция Роспотребнадзора достаточно ясная и четкая - мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией", - сказал Прусаков на заседании рабочей группы в Госдуме по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз. Он отметил, что при онлайн-продаже алкоголя могут быть разные риски, в том числе потребитель может получить не тот товар, которые он заказывал и оплачивал. Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних.
https://ria.ru/20231018/alkogol-1903499749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ
Роспотребнадзор предупредил о рисках при онлайн-продаже алкоголя
Роспотребнадзор не поддержал разрешение онлайн-продажи алкоголя