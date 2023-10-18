https://ria.ru/20231018/aktsiya-1903711288.html

В Афинах прошли митинги в поддержку Палестины и Израиля

В Афинах прошли митинги в поддержку Палестины и Израиля - РИА Новости, 18.10.2023

В Афинах прошли митинги в поддержку Палестины и Израиля

Митинги в поддержку Израиля и Палестины прошли в Афинах в среду вечером, выразить солидарность с Израилем к посольству пришли около 50 человек, митинг в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T21:55

2023-10-18T21:55

2023-10-18T22:19

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АФИНЫ, 18 окт – РИА Новости. Митинги в поддержку Израиля и Палестины прошли в Афинах в среду вечером, выразить солидарность с Израилем к посольству пришли около 50 человек, митинг в поддержку Палестины собрал около 10 тысяч, передает корреспондент РИА Новости. Акцию солидарности возле израильского посольства организовала Ассоциация дружбы Израиля и Греции. Участники называли ХАМАС такими же террористами, как ИГИЛ*, требовали немедленно освободить заложников, удерживаемых ХАМАС. Многие из собравшихся держали в руках плакаты с изображениями людей, взятых в заложники боевиками ХАМАС. Возле посольства были предприняты серьезные меры безопасности, полиция перегородила все подступы к дипмиссии. Движение транспорта вблизи посольства не останавливали. Митинг солидарности с народом Палестины проходил на площади Синтагма перед парламентом Греции и собрал несколько тысяч человек. Организатором выступили коммунистический профсоюз ПАМЕ и другие профсоюзы, ряд общественных организаций, в том числе студенческих. Над трибуной был поднят плакат "Солидарность с народом Палестины. Нет участию нашей страны в американо-НАТО-израильской бойне в Газе". "Профсоюзы, федерации, рабочие центры Греции осуждают позицию греческого правительства - позицию поддержки израильской оккупации. Народы на правильной стороне истории - против израильской оккупации и империалистических планов, мы стоим на стороне борющегося народа Палестины", - заявляли выступавшие. Люди держали палестинские флаги и плакаты в поддержку Палестины, скандировали "Свободу Палестине!" и требовали признать Палестинское государство. Генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас заявил журналистам, что люди пришли выразить солидарность с борющимся палестинским народом, который десятилетиями страдает от политики Государства Израиль и его правительства, сопровождающейся убийствами мирных жителей, вторжением на палестинские земли, оккупацией, блокадами, созданием поселений, апартеидом. "В то же время мы выражаем нашу солидарность с израильским народом, который сам страдает от Государства Израиль, от реакционного правительства Нетаньяху, которое отправляет его на бойню войны, втягивает в конфликты против других народов и делает его одновременно преступником и жертвой", - заявил Куцумбас. Выступивший посол Палестины в Греции Юсеф Дорхом передал участникам митинга "теплый боевой привет от всего палестинского народа и его руководства". "Нашим компасом был, есть и всегда будет Иерусалим, вечная столица палестинского народа и палестинского государства; наш народ, который никогда не переставал бороться за свое естественное право на независимость, свободу и жизнь. Мы посылаем сигнал всему миру, что преступной террористической оккупации придет конец", - сказал посол. Он призвал Грецию и все европейские страны осудить израильскую оккупацию и преступления израильтян. "Я также призываю дружественное греческое правительство выполнить решение парламента Греции, перед которым мы предстаем, и признать независимое палестинское государство. Наш народ победит! Оккупация закончится! Не будет ни мира, ни решения без создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме", - заявил посол. Из-за митинга было перекрыто движение по центральным магистралям и в центре образовались большие пробки. После митинга участники акции прошли маршем к посольству Израиля. Колонна демонстрантов растянулась на сотни метров, впереди несли огромный флаг Палестины. По оценке полиции, в митинге участвовали около 10 тысяч человек. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231018/miting-1903709936.html

https://ria.ru/20231018/demonstratsii-1903709760.html

https://ria.ru/20231018/buduschee-1903680955.html

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