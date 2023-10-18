https://ria.ru/20231018/aktsiya-1903579502.html

Акция "Российские товары — для чемпионов" расширяет географию

Акция "Российские товары — для чемпионов" расширяет географию - РИА Новости, 18.10.2023

Акция "Российские товары — для чемпионов" расширяет географию

Продолжается серия мероприятий по продвижению национального бренда "Сделано в России". Так, сегодня состоялась эксклюзивная акция по распространению продукции... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:00

2023-10-18T20:00

2023-10-18T20:21

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

вероника никишина

фонд "росконгресс"

бренд сделано в россии (made in russia)

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Продолжается серия мероприятий по продвижению национального бренда "Сделано в России". Так, сегодня состоялась эксклюзивная акция по распространению продукции под страновым брендом в рамках мастер-класса по керлингу. В ней приняли участие победители всероссийского конкурса "Экспортер года", представители органов власти, Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), а также блогеры из Вьетнама и представители операторов демонстрационно-дегустационных павильонов с отечественной продукцией агропромышленного комплекса в Турции и Египте. В рамках мастер-класса был представлен дегустационный стенд с продукцией, размещенной при поддержке РЭЦ в павильонах АПК, более 20 отечественных производителей. Участники мероприятия, среди которых в том числе были производители данной продукции, приняли участие в съемке видеоконтента для публикации в социальных сетях Вьетнама, Турции и Египта.Компаниям, которые выставляются в павильонах, бесплатно доступны вход в зарубежные торговые сети, регистрация товара для выхода на рынок, транспортировка выставочных образцов, промо-акции в супермаркетах и в социальных сетях, а также дегустации и другие услуги, которые позволяют повысить узнаваемость продукции российских компаний, а также привлечь новых партнеров, в том числе больших дистрибьюторов."Российский экспортный центр активно способствует продвижению отечественной продукции на международный рынок, предоставляя возможность иностранным потребителям лично оценить и приблизиться к качеству наших товаров. Формат странового продвижения "Сделано в России" становится, на наш взгляд, перспективным способом продвижения российских товаров. Мы не только поддерживаем отдельные бренды, но и увеличиваем общий объем российской продукции на мировой арене. В рамках этого подхода, мы предоставляем бесплатные возможности для демонстрации продукции российских агропроизводителей в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia, которые успешно функционируют уже в шести странах: Турции, Египте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Вьетнаме и Китае", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Блогеры из Вьетнама, аудитория которых насчитывает более двух миллионов человек, расскажут о мероприятии, национальном бренде "Сделано в России" и российских товарах, доступных к покупке на вьетнамских маркетплейсах, своим подписчикам в Юго-Восточной Азии, таким образом стимулируя рост продаж российской продукции и к стране в целом. Кроме того, материалы о мастер-классе и товарах будут размещены в зарубежных социальных сетях GoodFoodRussia."В подготовке спортсмена нет мелочей. Важно все – от того, чем он питается и во что одет до материально-технической базы, инфраструктуры. И мы видим, что сейчас все больше качественных товаров производится в России и далее экспортируется", — сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, открывая мероприятие.В свою очередь первый заместитель начальника ЦСКА Константин Косачев пожелал участникам мастер-класса побед и прекрасного настроения и отметил, что спорт – одна из самых доступных радостей жизни."Страновой бренд "Сделано в России" в самое ближайшее время завоюет мир!­ И это будет сделано, прежде всего руками тех, кто каждый день прикладывает усилия к тому, чтобы продвигать Россию и российскую продукцию на самые высокие позиции", — выразила уверенность заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Ирина Святенко.Мастер-класс по керлингу состоялся в рамках серии мероприятий по продвижению национального бренда "Сделано в России" с участием российских спортсменов. Первым событием в этой серии стала Международная Владивостокская регата, организованная Российским экспортным центром, Минспорта, Минвостокразвития и Федерацией гребного спорта. На этой регате уже была запущена масштабная акция "Российские товары — для чемпионов", предназначенная для продвижения российской продукции под брендом "Сделано в России" с участием известных российских спортсменов. Далее акция продолжилась уже в Москве мастер-классом по академической гребле. На ней презентовали продвижение российской продукции на китайских маркетплейсах."У экспортеров и спортсменов много общего, что порой не очевидно на первый взгляд. И те, и другие самоотверженно выполняют свой гражданский долг, преодолевая все возможные препятствия и в жесточайшей конкуренции на мировом уровне добиваются блестящих результатов. Именно поэтому и состоялась наша коллаборация в рамках программа "Сделано в России"", — уточнила Вероника Никишина.Основной идеей этой акции является синергия продвижения российской продукции и экспорта с другими сферами, такими как спорт, культура и искусство. Это позволяет увеличить узнаваемость национального бренда "Сделано в России" среди иностранных покупателей, продвигаемой продукции, а также усилить образ России в целом.Национальные магазины — это коллективные магазины авторизованных партнеров программы развития коллективных витрин российских товаров на зарубежных маркетплейсах, продвигаемый совместно с Правительством России под национальным брендом "Сделано в России". Программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia, реализуют Российский экспортный центр и Фонд "Росконгресс".Российские производители могут подать заявку на размещение в одном из национальных магазинов и получить экспертную оценку перспективности выхода на внешние рынки от аккредитованных партнеров РЭЦ через платформу "Мой экспорт". Для этого организациям необходимо войти на платформу с использованием УКЭП и предварительно пройти автоматизированный сервис "Подбор маркетплейсов".Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Портал "Мой экспорт" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.АО "Российский экспортный центр" (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО "Школа экспорта".Самые актуальные новости читайте в нашем Telegram-канале "Новости российского экспорта"!

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россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, фонд "росконгресс", бренд сделано в россии (made in russia)