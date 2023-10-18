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СБУ арестовала активы экс-главы "Мотор Сич" - РИА Новости, 18.10.2023
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13:46 18.10.2023
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СБУ арестовала активы экс-главы "Мотор Сич"
СБУ арестовала активы экс-главы "Мотор Сич" - РИА Новости, 18.10.2023
СБУ арестовала активы экс-главы "Мотор Сич"
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду в Telegram-канале, что передала в суд дело против экс-президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:46
2023-10-18T13:46
в мире
россия
вячеслав богуслаев
служба безопасности украины
мотор сич
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду в Telegram-канале, что передала в суд дело против экс-президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и арестовала активы на сумму 328,7 миллиона долларов. "Служба безопасности совместно с офисом генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экс-президента "Мотор Сич" и директора департамента внешнеторговой деятельности предприятия… Кроме того, в рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых на общую сумму более 12 миллиардов гривен (328,7 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным службы безопасности, задержанным грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
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в мире, россия, вячеслав богуслаев, служба безопасности украины, мотор сич
В мире, Россия, Вячеслав Богуслаев, Служба безопасности Украины, Мотор Сич
СБУ арестовала активы экс-главы "Мотор Сич"

СБУ сообщила об аресте активов экс-президента "Мотор Сич" на $328,7 млн

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВячеслав Богуслаев
Вячеслав Богуслаев - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вячеслав Богуслаев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду в Telegram-канале, что передала в суд дело против экс-президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и арестовала активы на сумму 328,7 миллиона долларов.
"Служба безопасности совместно с офисом генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экс-президента "Мотор Сич" и директора департамента внешнеторговой деятельности предприятия… Кроме того, в рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых на общую сумму более 12 миллиардов гривен (328,7 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По данным службы безопасности, задержанным грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
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