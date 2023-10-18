https://ria.ru/20231018/aktivy-1903598323.html

СБУ арестовала активы экс-главы "Мотор Сич"

СБУ арестовала активы экс-главы "Мотор Сич" - РИА Новости, 18.10.2023

СБУ арестовала активы экс-главы "Мотор Сич"

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду в Telegram-канале, что передала в суд дело против экс-президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:46

2023-10-18T13:46

2023-10-18T13:46

в мире

россия

вячеслав богуслаев

служба безопасности украины

мотор сич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825973651_0:278:1991:1398_1920x0_80_0_0_0111fcd81a2927092194c1fe5828f432.jpg

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду в Telegram-канале, что передала в суд дело против экс-президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и арестовала активы на сумму 328,7 миллиона долларов. "Служба безопасности совместно с офисом генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экс-президента "Мотор Сич" и директора департамента внешнеторговой деятельности предприятия… Кроме того, в рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых на общую сумму более 12 миллиардов гривен (328,7 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным службы безопасности, задержанным грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.

https://ria.ru/20231003/vertolet-1900201066.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вячеслав богуслаев, служба безопасности украины, мотор сич