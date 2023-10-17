https://ria.ru/20231017/zhivoder-1903424716.html

В Новгородской области будут судить мужчину, убившего бездомную собаку

В Новгородской области будут судить мужчину, убившего бездомную собаку - РИА Новости, 17.10.2023

В Новгородской области будут судить мужчину, убившего бездомную собаку

В Новгородской области начинается рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Маловишерского района, забившего до смерти бездомную собаку, сообщает... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:05

2023-10-17T18:05

2023-10-17T18:05

происшествия

новгородская область

маловишерский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. В Новгородской области начинается рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Маловишерского района, забившего до смерти бездомную собаку, сообщает пресс-служба суда. По версии следствия, в апреле 2023 года мужчина за награду привел собаку в заброшенное помещение поселка Большая Вишера. Он привязал животное и нанес несколько ударов металлической трубой, убив собаку. После обнаружения местными жителями тела животного и огласки ситуации в соцсетях, мужчина вернулся и закопал собаку недалеко от места происшествия. Полицейские нашли тело собаки и злоумышленника, который был ранее судим. Возбуждено уголовное дело. "Мировому судье судебного участка №10 Чудовского судебного района Новгородской области поступило для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Ручкина Ф.М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, - жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из корыстных побуждений, повлекшее его гибель", - говорится в сообщении. Судебное заседание назначено на 26 октября 2023 года. Фигуранту уголовного дела грозит до 3 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231016/zhivoder-1902531804.html

новгородская область

маловишерский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новгородская область, маловишерский район