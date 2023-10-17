https://ria.ru/20231017/zelenskiy-1903389659.html
Глава Южной Осетии назвал призыв Зеленского к властям Грузии агонией
Глава Южной Осетии назвал призыв Зеленского к властям Грузии агонией - РИА Новости, 17.10.2023
Глава Южной Осетии назвал призыв Зеленского к властям Грузии агонией
Призыв президента Украины Владимира Зеленского открыть второй фронт в Закавказье указывает на "агонию киевского режима", заявил глава Южной Осетии Алан Гаглоев. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:49
2023-10-17T16:49
2023-10-17T17:17
специальная военная операция на украине
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южная осетия
грузия
владимир зеленский
алан гаглоев
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ЦХИНВАЛ, 17 окт — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского открыть второй фронт в Закавказье указывает на "агонию киевского режима", заявил глава Южной Осетии Алан Гаглоев."Призыв Зеленского открыть второй фронт в Южной Осетии и Абхазии — это признак явной агонии, которую испытывает киевский режим", — сказал политик.По его словам, "идеология украинского фашизма является основной причиной, по которой тысячи осетин сейчас сражаются в зоне специальной военной операции"."Когда на фронте поражение за поражением, они и беснуются, пытаясь втянуть в свою авантюру весь мир", — добавил Гаглоев.Ранее Зеленский призвал руководство Грузии восстановить "свою территориальную целостность путем открытия второго фронта". Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси независимость республик не признает.
https://ria.ru/20230707/posol-1882699908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, грузия, владимир зеленский, алан гаглоев, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Южная Осетия, Грузия, Владимир Зеленский, Алан Гаглоев, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Глава Южной Осетии назвал призыв Зеленского к властям Грузии агонией
Гаглоев назвал призыв Зеленского к властям Грузии открыть второй фронт агонией
ЦХИНВАЛ, 17 окт — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского открыть второй фронт в Закавказье указывает на "агонию киевского режима", заявил глава Южной Осетии Алан Гаглоев.
"Призыв Зеленского открыть второй фронт в Южной Осетии и Абхазии
— это признак явной агонии, которую испытывает киевский режим", — сказал политик.
Посол Грузии заявил о понижении уровня дипотношений с Украиной
По его словам, "идеология украинского фашизма является основной причиной, по которой тысячи осетин сейчас сражаются в зоне специальной военной операции".
"Когда на фронте поражение за поражением, они и беснуются, пытаясь втянуть в свою авантюру весь мир", — добавил Гаглоев.
Ранее Зеленский призвал руководство Грузии восстановить "свою территориальную целостность путем открытия второго фронта".
Москва
26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси
независимость республик не признает.
Пятнадцать лет назад Россия была права во всем — и точка