https://ria.ru/20231017/zelenskiy-1903389659.html

Глава Южной Осетии назвал призыв Зеленского к властям Грузии агонией

Глава Южной Осетии назвал призыв Зеленского к властям Грузии агонией - РИА Новости, 17.10.2023

Глава Южной Осетии назвал призыв Зеленского к властям Грузии агонией

Призыв президента Украины Владимира Зеленского открыть второй фронт в Закавказье указывает на "агонию киевского режима", заявил глава Южной Осетии Алан Гаглоев. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:49

2023-10-17T16:49

2023-10-17T17:17

специальная военная операция на украине

в мире

южная осетия

грузия

владимир зеленский

алан гаглоев

ситуация в днр и лнр

украина

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ЦХИНВАЛ, 17 окт — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского открыть второй фронт в Закавказье указывает на "агонию киевского режима", заявил глава Южной Осетии Алан Гаглоев."Призыв Зеленского открыть второй фронт в Южной Осетии и Абхазии — это признак явной агонии, которую испытывает киевский режим", — сказал политик.По его словам, "идеология украинского фашизма является основной причиной, по которой тысячи осетин сейчас сражаются в зоне специальной военной операции"."Когда на фронте поражение за поражением, они и беснуются, пытаясь втянуть в свою авантюру весь мир", — добавил Гаглоев.Ранее Зеленский призвал руководство Грузии восстановить "свою территориальную целостность путем открытия второго фронта". Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси независимость республик не признает.

https://ria.ru/20230707/posol-1882699908.html

https://ria.ru/20230808/rossiya-1888768941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, южная осетия, грузия, владимир зеленский, алан гаглоев, ситуация в днр и лнр, украина