https://ria.ru/20231017/zelenskiy-1903226726.html

"Готовит почву". Обращение Зеленского к Западу вызвало ярость в Сети

"Готовит почву". Обращение Зеленского к Западу вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 17.10.2023

"Готовит почву". Обращение Зеленского к Западу вызвало ярость в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали обращение Владимира Зеленского к Западу по вопросу поставок оружия. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T06:28

2023-10-17T06:28

2023-10-17T15:26

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обращение Владимира Зеленского к Западу по вопросу поставок оружия."Я благодарен всем нашим партнерам, которые нам помогают. Всех тех, кто останется с нами надолго. Всех, кто понимает, что это марафон, и чтобы пробежать марафон, нужно поддерживать постоянный темп и рассчитывать силы", — заявил Зеленский."Твой момент закончился", — ответил ему JoeyMannarinoUS."Будем надеяться, что комик Зеленский проиграет президентские выборы 2024 года. После этого он сможет участвовать в призыве. Посмотрим, как ему понравится на передовой", — написал AliaalSaachez."Если начнется третья мировая война, ты будешь нести ответственность", — поделился своим мнением EloNS_FaN_1."Похоже, комик готовит почву для капитуляции", — предположил GreekEconomyFTW."Лучше всего провести мирные переговоры. Мы заняты Израилем", — заключил RobinEnsminger2.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231017/shantazh-1903219138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский