https://ria.ru/20231017/zapad-1903438305.html
"Озлобили несколько континентов". В ЕП обрушились на Запад из-за России
"Озлобили несколько континентов". В ЕП обрушились на Запад из-за России - РИА Новости, 17.10.2023
"Озлобили несколько континентов". В ЕП обрушились на Запад из-за России
Западные страны хотели при помощи ограничительных мер лишить Россию дееспособности, но от них пострадал в первую очередь Евросоюз, заявил французский... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:51
2023-10-17T18:51
2023-10-17T18:51
политика
россия
европа
брюссель
тьерри мариани
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Западные страны хотели при помощи ограничительных мер лишить Россию дееспособности, но от них пострадал в первую очередь Евросоюз, заявил французский евродепутат Тьерри Мариани."Давайте вспомним первые месяцы после начала конфликта на Украине. Министры правительства Макрона и чиновники Еврокомиссии нам объясняли, что они поставят Россию на колени, применяя к ней санкции. Они обещали отправить Россию в каменный век, но в реальности это наши семьи стали жертвами разрушительной инфляции и резкого роста цен на электроэнергию", — напомнил политик.По его словам, фанатично цепляясь за эти меры, Европа только усилила озлобленность стран Африки, Азии и даже Южной Америки. Во время своей антироссийской экономической кампании Брюссель смог добиться лишь одного — расширил список врагов и вызвал беспокойство у оставшихся друзей, резюмировал Мариани.США и Евросоюз начали вводить ограничительные меры в отношении России после начала специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов. Санкции, призванные нанести урон российской экономике, ударили в первую очередь по Соединенным Штатам и Европе, привели к росту цен на топливо и продукты питания в этих регионах.В Москве назвали действия Вашингтона и Брюсселя экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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политика, россия, европа, брюссель, тьерри мариани, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Политика, Россия, Европа, Брюссель, Тьерри Мариани, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
"Озлобили несколько континентов". В ЕП обрушились на Запад из-за России
Евродепутат: Запад хотел поставить Россию на колени, но произошло обратное