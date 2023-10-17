https://ria.ru/20231017/zakony-1903469735.html

США призвали Израиль соблюдать "законы войны"

США призвали Израиль соблюдать "законы войны" - РИА Новости, 17.10.2023

США призвали Израиль соблюдать "законы войны"

США призывают Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявила заместитель официального... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T22:10

2023-10-17T22:10

2023-10-17T22:20

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США призывают Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя сообщения об ударе по больнице в секторе Газа.Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. В то же время, как сообщил израильский телеканал i24, первоначальное расследование Армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС."Министр (обороны США Ллойд Остин - ред.) находится на постоянной связи с министром (обороны Израиля Йоавом - ред.) Галантом, вновь подчеркивая, что в этом конфликте закон войны должен соблюдаться", - сообщила Сингх журналистам, комментируя сообщения об ударе по больнице.Кроме того, Сингх добавила, что ей известно о сообщениях про удар, но она не обладает пока необходимой информацией, чтобы их прокомментировать.

https://ria.ru/20231017/sammit-1903467347.html

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