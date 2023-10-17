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США призвали Израиль соблюдать "законы войны" - РИА Новости, 17.10.2023
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22:10 17.10.2023 (обновлено: 22:20 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/zakony-1903469735.html
США призвали Израиль соблюдать "законы войны"
США призвали Израиль соблюдать "законы войны" - РИА Новости, 17.10.2023
США призвали Израиль соблюдать "законы войны"
США призывают Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявила заместитель официального... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T22:10
2023-10-17T22:20
в мире
сша
израиль
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
цены на нефть
палестина
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США призывают Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя сообщения об ударе по больнице в секторе Газа.Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. В то же время, как сообщил израильский телеканал i24, первоначальное расследование Армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС."Министр (обороны США Ллойд Остин - ред.) находится на постоянной связи с министром (обороны Израиля Йоавом - ред.) Галантом, вновь подчеркивая, что в этом конфликте закон войны должен соблюдаться", - сообщила Сингх журналистам, комментируя сообщения об ударе по больнице.Кроме того, Сингх добавила, что ей известно о сообщениях про удар, но она не обладает пока необходимой информацией, чтобы их прокомментировать.
https://ria.ru/20231017/sammit-1903467347.html
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в мире, сша, израиль, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, цены на нефть, палестина, ллойд остин, махмуд аббас, хамас
В мире, США, Израиль, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Цены на нефть, Палестина, Ллойд Остин, Махмуд Аббас, ХАМАС
США призвали Израиль соблюдать "законы войны"

Пентагон: США призвали Израиль соблюдать "законы войны"

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США призывают Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя сообщения об ударе по больнице в секторе Газа.
Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. В то же время, как сообщил израильский телеканал i24, первоначальное расследование Армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.
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"Министр (обороны США Ллойд Остин - ред.) находится на постоянной связи с министром (обороны Израиля Йоавом - ред.) Галантом, вновь подчеркивая, что в этом конфликте закон войны должен соблюдаться", - сообщила Сингх журналистам, комментируя сообщения об ударе по больнице.
Кроме того, Сингх добавила, что ей известно о сообщениях про удар, но она не обладает пока необходимой информацией, чтобы их прокомментировать.
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В миреСШАИзраильМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЦены на нефтьПалестинаЛлойд ОстинМахмуд АббасХАМАС
 
 
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