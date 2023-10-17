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Умер президент МГМСУ имени Евдокимова Николай Ющук - РИА Новости, 17.10.2023
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20:20 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/yuschuk-1903453684.html
Умер президент МГМСУ имени Евдокимова Николай Ющук
Умер президент МГМСУ имени Евдокимова Николай Ющук - РИА Новости, 17.10.2023
Умер президент МГМСУ имени Евдокимова Николай Ющук
Президент Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Ющук скончался во вторник на 83-м году жизни, сообщила... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T20:20
2023-10-17T20:20
россия
михаил мурашко
российская академия наук
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Ющук скончался во вторник на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 17 октября 2023 года на 83-м году ушел из жизни президент университета, почетный заведующий кафедрой инфекционных заболеваний и эпидемиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Ющук Николай Дмитриевич", - говорится в сообщении. Ющук был автором более 800 научных работ, под его руководством была создана и успешно работает по настоящее время Учебно-методическая комиссия Минздрава России, объединяющая деятельность всех кафедр по инфекционным болезням медицинских вузов страны. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями родным и коллегам покойного.
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россия, михаил мурашко, российская академия наук
Россия, Михаил Мурашко, Российская академия наук
Умер президент МГМСУ имени Евдокимова Николай Ющук

Президент МГМСУ имени Евдокимова Николай Ющук умер на 83-м году жизни

© Фото : МГМСУПрезидент Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Ющук
Президент Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Ющук - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : МГМСУ
Президент Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Ющук. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Ющук скончался во вторник на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 17 октября 2023 года на 83-м году ушел из жизни президент университета, почетный заведующий кафедрой инфекционных заболеваний и эпидемиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Ющук Николай Дмитриевич", - говорится в сообщении.
Ющук был автором более 800 научных работ, под его руководством была создана и успешно работает по настоящее время Учебно-методическая комиссия Минздрава России, объединяющая деятельность всех кафедр по инфекционным болезням медицинских вузов страны.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями родным и коллегам покойного.
 
РоссияМихаил МурашкоРоссийская академия наук
 
 
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