Умер президент МГМСУ имени Евдокимова Николай Ющук
Президент МГМСУ имени Евдокимова Николай Ющук умер на 83-м году жизни
© Фото : МГМСУПрезидент Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Ющук
Президент Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Ющук. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Ющук скончался во вторник на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 17 октября 2023 года на 83-м году ушел из жизни президент университета, почетный заведующий кафедрой инфекционных заболеваний и эпидемиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Ющук Николай Дмитриевич", - говорится в сообщении.
Ющук был автором более 800 научных работ, под его руководством была создана и успешно работает по настоящее время Учебно-методическая комиссия Минздрава России, объединяющая деятельность всех кафедр по инфекционным болезням медицинских вузов страны.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями родным и коллегам покойного.