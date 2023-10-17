https://ria.ru/20231017/vystavka-1903369080.html
В Еврейском музее в Москве представят работы художника Энди Уорхола
В Еврейском музее в Москве представят работы художника Энди Уорхола - РИА Новости, 17.10.2023
В Еврейском музее в Москве представят работы художника Энди Уорхола
В Еврейском музее и центре толерантности 24 октября откроется выставка, на которой будут представлено более 60 работ американского художника Энди Уорхола и 50... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:19
2023-10-17T16:19
2023-10-17T16:30
москва
голливуд
энди уорхол (андрей вархола)
мэрилин монро
владислав мамышев-монро
культура
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности 24 октября откроется выставка, на которой будут представлено более 60 работ американского художника Энди Уорхола и 50 работ современных российских художников, сообщили в музее. "В Еврейском музее и центре толерантности открывается масштабный проект… В экспозицию войдут более 60 произведений Энди Уорхола и 50 работ современных российских художников из частных собраний", - отмечается на сайте музея. В музее рассказали, что куратор выставки Яна Звенигородская и архитектор Анна Румянцева создали сложное и многочастное экспозиционное пространство, занимающее лобби и левую галерею Еврейского музея. "Работы Уорхола и российских художников изящно зарифмованы. Так, известная шелкография "Мэрилин Монро" экспонируется рядом с фотографиями Владислава Мамышева-Монро в образе самой знаменитой блондинки Голливуда, здесь же оммаж произведению "Банка супа Кэмпбелл" - картина Авдея Тер-Оганьяна из серии "Картины для музея" и скульптура "Шесть банок" Дарьи Кротовой. А знаменитой работе "Доллар" соответствует одноименное произведение Ольги Тобрелутс. Некоторые экспонаты были созданы специально для выставки, как, например, портрет "Энди" Павла Пепперштейна и "Лес" Владимира Потапова", - добавили в музее. Выставка будет доступна для посещения до 18 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20231014/vystavka-1902768086.html
https://ria.ru/20231010/iskusstvo-1901562797.html
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москва, голливуд, энди уорхол (андрей вархола), мэрилин монро, владислав мамышев-монро
Москва, Голливуд, Энди Уорхол (Андрей Вархола), Мэрилин Монро, Владислав Мамышев-Монро, Культура
В Еврейском музее в Москве представят работы художника Энди Уорхола
В Еврейском музее в Москве 24 октября откроется выставка с работами Энди Уорхола