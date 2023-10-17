https://ria.ru/20231017/vystavka-1903369080.html

В Еврейском музее в Москве представят работы художника Энди Уорхола

В Еврейском музее в Москве представят работы художника Энди Уорхола - РИА Новости, 17.10.2023

В Еврейском музее в Москве представят работы художника Энди Уорхола

В Еврейском музее и центре толерантности 24 октября откроется выставка, на которой будут представлено более 60 работ американского художника Энди Уорхола и 50... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:19

2023-10-17T16:19

2023-10-17T16:30

москва

голливуд

энди уорхол (андрей вархола)

мэрилин монро

владислав мамышев-монро

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577732440_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_23491c792e670b6f73c36416912224d0.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности 24 октября откроется выставка, на которой будут представлено более 60 работ американского художника Энди Уорхола и 50 работ современных российских художников, сообщили в музее. "В Еврейском музее и центре толерантности открывается масштабный проект… В экспозицию войдут более 60 произведений Энди Уорхола и 50 работ современных российских художников из частных собраний", - отмечается на сайте музея. В музее рассказали, что куратор выставки Яна Звенигородская и архитектор Анна Румянцева создали сложное и многочастное экспозиционное пространство, занимающее лобби и левую галерею Еврейского музея. "Работы Уорхола и российских художников изящно зарифмованы. Так, известная шелкография "Мэрилин Монро" экспонируется рядом с фотографиями Владислава Мамышева-Монро в образе самой знаменитой блондинки Голливуда, здесь же оммаж произведению "Банка супа Кэмпбелл" - картина Авдея Тер-Оганьяна из серии "Картины для музея" и скульптура "Шесть банок" Дарьи Кротовой. А знаменитой работе "Доллар" соответствует одноименное произведение Ольги Тобрелутс. Некоторые экспонаты были созданы специально для выставки, как, например, портрет "Энди" Павла Пепперштейна и "Лес" Владимира Потапова", - добавили в музее. Выставка будет доступна для посещения до 18 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20231014/vystavka-1902768086.html

https://ria.ru/20231010/iskusstvo-1901562797.html

москва

голливуд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, голливуд, энди уорхол (андрей вархола), мэрилин монро, владислав мамышев-монро