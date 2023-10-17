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Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском фронте

Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском фронте - РИА Новости, 17.10.2023

Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском фронте

Украинские войска из-за провала контрнаступления сменили тактику на запорожской линии фронта, перейдя к локальным боям, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:37

2023-10-17T16:37

2023-10-17T16:37

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска из-за провала контрнаступления сменили тактику на запорожской линии фронта, перейдя к локальным боям, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику, отказавшись от заведомо самоубийственных попыток масштабного прорыва, перейдя к локальным атакам и боям", - сказал Рогов. По его словам, все попытки атак украинских войск отражаются. "Мало того, наши военные перешли к активной обороне, нанося противнику чувствительные удары и контратаки", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20231016/svo-1902607680.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, владимир рогов, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр