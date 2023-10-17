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Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском фронте
Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском фронте - РИА Новости, 17.10.2023
Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском фронте
Украинские войска из-за провала контрнаступления сменили тактику на запорожской линии фронта, перейдя к локальным боям, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:37
2023-10-17T16:37
2023-10-17T16:37
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска из-за провала контрнаступления сменили тактику на запорожской линии фронта, перейдя к локальным боям, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику, отказавшись от заведомо самоубийственных попыток масштабного прорыва, перейдя к локальным атакам и боям", - сказал Рогов. По его словам, все попытки атак украинских войск отражаются. "Мало того, наши военные перешли к активной обороне, нанося противнику чувствительные удары и контратаки", - подчеркнул Рогов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском фронте
Рогов: ВСУ на Запорожском фронте перешли от масштабных атак к локальным
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска из-за провала контрнаступления сменили тактику на запорожской линии фронта, перейдя к локальным боям, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику, отказавшись от заведомо самоубийственных попыток масштабного прорыва, перейдя к локальным атакам и боям", - сказал Рогов.
По его словам, все попытки атак украинских войск отражаются. "Мало того, наши военные перешли к активной обороне, нанося противнику чувствительные удары и контратаки", - подчеркнул Рогов.
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