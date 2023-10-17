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Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском фронте - РИА Новости, 17.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/vsu-1903383344.html
Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском фронте
Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском фронте - РИА Новости, 17.10.2023
Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском фронте
Украинские войска из-за провала контрнаступления сменили тактику на запорожской линии фронта, перейдя к локальным боям, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:37
2023-10-17T16:37
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска из-за провала контрнаступления сменили тактику на запорожской линии фронта, перейдя к локальным боям, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику, отказавшись от заведомо самоубийственных попыток масштабного прорыва, перейдя к локальным атакам и боям", - сказал Рогов. По его словам, все попытки атак украинских войск отражаются. "Мало того, наши военные перешли к активной обороне, нанося противнику чувствительные удары и контратаки", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20231016/svo-1902607680.html
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безопасность, владимир рогов, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Рогов, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском фронте

Рогов: ВСУ на Запорожском фронте перешли от масштабных атак к локальным

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска из-за провала контрнаступления сменили тактику на запорожской линии фронта, перейдя к локальным боям, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику, отказавшись от заведомо самоубийственных попыток масштабного прорыва, перейдя к локальным атакам и боям", - сказал Рогов.
По его словам, все попытки атак украинских войск отражаются. "Мало того, наши военные перешли к активной обороне, нанося противнику чувствительные удары и контратаки", - подчеркнул Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир РоговРоссияЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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