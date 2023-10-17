https://ria.ru/20231017/vsu-1903244831.html
"Не по плану". В США пришли в ужас из-за положения ВСУ
"Не по плану". В США пришли в ужас из-за положения ВСУ - РИА Новости, 17.10.2023
"Не по плану". В США пришли в ужас из-за положения ВСУ
Российские военные берут в плен значительное количество солдат Вооруженных сил Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:38
2023-10-17T09:38
2023-10-17T15:51
политика
украина
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
киев
сша
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901001967_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_e38f670d247d8c3b0e3f0e6dc71b650a.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские военные берут в плен значительное количество солдат Вооруженных сил Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено. Конфликт для Украины идет не по плану", — указал эксперт.Он также добавил, что на фоне войны в Израиле поддержка Украины на Западе стала заметно сокращаться, что может серьезно повлиять на ситуацию для киевского режима."Как только она закончится, то Украина продержится, наверное, не больше нескольких недель", — резюмировал Джонсон.На заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов, в плен российской стороне сдаются уже 60- и 70-летние украинцы.По его словам, Верховная рада неслучайно начала обсуждение законопроекта об отмене возрастных ограничений для солдат старшего возраста.
https://ria.ru/20231016/proschet-1903081240.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901001967_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_c3ec782a2470272809a82bc09a779003.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, сша, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Не по плану". В США пришли в ужас из-за положения ВСУ
Эксперт Джонсон: в плен ВС России сдается большое количество солдат ВСУ