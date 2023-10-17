https://ria.ru/20231017/vsu-1903244831.html

"Не по плану". В США пришли в ужас из-за положения ВСУ

"Не по плану". В США пришли в ужас из-за положения ВСУ - РИА Новости, 17.10.2023

"Не по плану". В США пришли в ужас из-за положения ВСУ

Российские военные берут в плен значительное количество солдат Вооруженных сил Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T09:38

2023-10-17T09:38

2023-10-17T15:51

политика

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центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские военные берут в плен значительное количество солдат Вооруженных сил Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено. Конфликт для Украины идет не по плану", — указал эксперт.Он также добавил, что на фоне войны в Израиле поддержка Украины на Западе стала заметно сокращаться, что может серьезно повлиять на ситуацию для киевского режима."Как только она закончится, то Украина продержится, наверное, не больше нескольких недель", — резюмировал Джонсон.На заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов, в плен российской стороне сдаются уже 60- и 70-летние украинцы.По его словам, Верховная рада неслучайно начала обсуждение законопроекта об отмене возрастных ограничений для солдат старшего возраста.

https://ria.ru/20231016/proschet-1903081240.html

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политика, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, сша, центральное разведывательное управление (цру)