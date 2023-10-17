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"Не по плану". В США пришли в ужас из-за положения ВСУ - РИА Новости, 17.10.2023
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09:38 17.10.2023 (обновлено: 15:51 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/vsu-1903244831.html
"Не по плану". В США пришли в ужас из-за положения ВСУ
"Не по плану". В США пришли в ужас из-за положения ВСУ - РИА Новости, 17.10.2023
"Не по плану". В США пришли в ужас из-за положения ВСУ
Российские военные берут в плен значительное количество солдат Вооруженных сил Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:38
2023-10-17T15:51
политика
украина
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские военные берут в плен значительное количество солдат Вооруженных сил Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Они берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено. Конфликт для Украины идет не по плану&quot;, — указал эксперт.Он также добавил, что на фоне войны в Израиле поддержка Украины на Западе стала заметно сокращаться, что может серьезно повлиять на ситуацию для киевского режима.&quot;Как только она закончится, то Украина продержится, наверное, не больше нескольких недель&quot;, — резюмировал Джонсон.На заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов, в плен российской стороне сдаются уже 60- и 70-летние украинцы.По его словам, Верховная рада неслучайно начала обсуждение законопроекта об отмене возрастных ограничений для солдат старшего возраста.
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политика, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, сша, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Не по плану". В США пришли в ужас из-за положения ВСУ

Эксперт Джонсон: в плен ВС России сдается большое количество солдат ВСУ

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские военные берут в плен значительное количество солдат Вооруженных сил Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Они берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено. Конфликт для Украины идет не по плану", — указал эксперт.

Он также добавил, что на фоне войны в Израиле поддержка Украины на Западе стала заметно сокращаться, что может серьезно повлиять на ситуацию для киевского режима.
«

"Как только она закончится, то Украина продержится, наверное, не больше нескольких недель", — резюмировал Джонсон.

На заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов, в плен российской стороне сдаются уже 60- и 70-летние украинцы.
По его словам, Верховная рада неслучайно начала обсуждение законопроекта об отмене возрастных ограничений для солдат старшего возраста.
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