https://ria.ru/20231017/voditel-1903222784.html

В Приморье задержали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП

В Приморье задержали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП - РИА Новости, 17.10.2023

В Приморье задержали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП

Гражданин КНР, управлявший туристическим автобусом с россиянами, который попал в ДТП в Приморье, за рулем был трезв, сообщил РИА Новости представитель краевого... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T05:00

2023-10-17T05:00

2023-10-17T05:51

россия

китай

уссурийск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903018915_0:95:2000:1220_1920x0_80_0_0_a7a94a033db8acec4d753750fabbcf1a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Гражданин КНР, управлявший туристическим автобусом с россиянами, который попал в ДТП в Приморье, за рулем был трезв, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ. Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли, по факту аварии возбуждено уголовное дело. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир – все граждане РФ - и один водитель, гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали, позже девять туристов, получивших тяжелые травмы, доставили санавиацией во Владивосток. Краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что водителя повезли на медицинское освидетельствование. "(Был) трезвый. Задержан", - сказал собеседник агентства. Ранее глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что автобус принадлежит китайскому предприятию. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы: из России и Китая, туристы ездили по маршруту Уссурийск – Хуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из России 9 октября, часть - 13 октября.

https://ria.ru/20231017/operatsiya-1903219399.html

россия

китай

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, уссурийск