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В Приморье задержали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП - РИА Новости, 17.10.2023
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05:00 17.10.2023 (обновлено: 05:51 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/voditel-1903222784.html
В Приморье задержали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП
В Приморье задержали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП - РИА Новости, 17.10.2023
В Приморье задержали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП
Гражданин КНР, управлявший туристическим автобусом с россиянами, который попал в ДТП в Приморье, за рулем был трезв, сообщил РИА Новости представитель краевого... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:00
2023-10-17T05:51
россия
китай
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Гражданин КНР, управлявший туристическим автобусом с россиянами, который попал в ДТП в Приморье, за рулем был трезв, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ. Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли, по факту аварии возбуждено уголовное дело. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир – все граждане РФ - и один водитель, гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали, позже девять туристов, получивших тяжелые травмы, доставили санавиацией во Владивосток. Краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что водителя повезли на медицинское освидетельствование. "(Был) трезвый. Задержан", - сказал собеседник агентства. Ранее глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что автобус принадлежит китайскому предприятию. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы: из России и Китая, туристы ездили по маршруту Уссурийск – Хуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из России 9 октября, часть - 13 октября.
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россия, китай, уссурийск
Россия, Китай, Уссурийск
В Приморье задержали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП

МВД по Приморью: китаец-водитель попавшего в ДТП автобуса был трезв

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Гражданин КНР, управлявший туристическим автобусом с россиянами, который попал в ДТП в Приморье, за рулем был трезв, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли, по факту аварии возбуждено уголовное дело. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир – все граждане РФ - и один водитель, гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали, позже девять туристов, получивших тяжелые травмы, доставили санавиацией во Владивосток. Краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что водителя повезли на медицинское освидетельствование.
"(Был) трезвый. Задержан", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что автобус принадлежит китайскому предприятию. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы: из России и Китая, туристы ездили по маршруту УссурийскХуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из России 9 октября, часть - 13 октября.
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