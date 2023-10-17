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В Приморье задержали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП
В Приморье задержали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП - РИА Новости, 17.10.2023
В Приморье задержали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП
Гражданин КНР, управлявший туристическим автобусом с россиянами, который попал в ДТП в Приморье, за рулем был трезв, сообщил РИА Новости представитель краевого... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:00
2023-10-17T05:00
2023-10-17T05:51
россия
китай
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Гражданин КНР, управлявший туристическим автобусом с россиянами, который попал в ДТП в Приморье, за рулем был трезв, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ. Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли, по факту аварии возбуждено уголовное дело. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир – все граждане РФ - и один водитель, гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали, позже девять туристов, получивших тяжелые травмы, доставили санавиацией во Владивосток. Краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что водителя повезли на медицинское освидетельствование. "(Был) трезвый. Задержан", - сказал собеседник агентства. Ранее глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что автобус принадлежит китайскому предприятию. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы: из России и Китая, туристы ездили по маршруту Уссурийск – Хуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из России 9 октября, часть - 13 октября.
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россия, китай, уссурийск
В Приморье задержали водителя китайского автобуса, попавшего в ДТП
МВД по Приморью: китаец-водитель попавшего в ДТП автобуса был трезв
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Гражданин КНР, управлявший туристическим автобусом с россиянами, который попал в ДТП в Приморье, за рулем был трезв, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли, по факту аварии возбуждено уголовное дело. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир – все граждане РФ - и один водитель, гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали, позже девять туристов, получивших тяжелые травмы, доставили санавиацией во Владивосток. Краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что водителя повезли на медицинское освидетельствование.
"(Был) трезвый. Задержан", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что автобус принадлежит китайскому предприятию. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы: из России
и Китая
, туристы ездили по маршруту Уссурийск
– Хуньчунь
– Яньцзи, часть их выехала из России 9 октября, часть - 13 октября.
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