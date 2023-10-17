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Лидер ХАМАС возложил вину за удар по больнице на США из-за поставок Израилю - РИА Новости, 17.10.2023
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23:38 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/vina-1903480656.html
Лидер ХАМАС возложил вину за удар по больнице на США из-за поставок Израилю
Лидер ХАМАС возложил вину за удар по больнице на США из-за поставок Израилю - РИА Новости, 17.10.2023
Лидер ХАМАС возложил вину за удар по больнице на США из-за поставок Израилю
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания возложил ответственность за удар по больнице в Газе в том числе на США, которые оказывают помощь Израилю. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T23:38
2023-10-17T23:38
в мире
сша
хамас
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
россия
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ТУНИС, 17 окт - РИА Новости. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания возложил ответственность за удар по больнице в Газе в том числе на США, которые оказывают помощь Израилю.Видеообращение лидера ХАМАС появилось в социальных сетях движения.“Ответственность за эту резню несет враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте, а также американцы, которые неограниченно прикрывая этого врага, позволяют ему совершать эти массовые убийства”, - сказал Хания.По его словам, ответственность за это “военное преступление и геноцид также несут те, кто прикрывает действия (Израиля) в Совете безопасности ООН, отказываясь осудить оккупантов и агрессоров”.Он добавил, что ХАМАС продолжит сопротивляться до тех пор, пока оккупация не прекратится.Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/udar-1903479928.html
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израиль
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в мире, сша, хамас, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, россия, владимир путин, махмуд аббас, исмаил хания, оон
В мире, США, ХАМАС, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Исмаил Хания, ООН
Лидер ХАМАС возложил вину за удар по больнице на США из-за поставок Израилю

В ХАМАС возложили вину за удар по больнице на США из-за военных поставок Израилю

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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ТУНИС, 17 окт - РИА Новости. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания возложил ответственность за удар по больнице в Газе в том числе на США, которые оказывают помощь Израилю.
Видеообращение лидера ХАМАС появилось в социальных сетях движения.
Пострадавшие в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Король Иордании отреагировал на удар по больнице в секторе Газа
Вчера, 23:29
«
“Ответственность за эту резню несет враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте, а также американцы, которые неограниченно прикрывая этого врага, позволяют ему совершать эти массовые убийства”, - сказал Хания.
По его словам, ответственность за это “военное преступление и геноцид также несут те, кто прикрывает действия (Израиля) в Совете безопасности ООН, отказываясь осудить оккупантов и агрессоров”.
Он добавил, что ХАМАС продолжит сопротивляться до тех пор, пока оккупация не прекратится.
Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
ВС Израиля возложили вину за удар по больнице Газы на "Исламский Джихад"
Вчера, 22:45
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Погрузка военной помощи, США - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
США отправили в Израиль пять самолетов с военной помощью
Вчера, 22:49
 
В миреСШАХАМАСУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильПалестинаРоссияВладимир ПутинМахмуд АббасИсмаил ХанияООН
 
 
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